¿Quién ganó el Miss Grand International 2025?

Christine Opiaza, actual reina del certamen, entrega su corona a su sucesora. La gran final del Miss Grand International 2025 se celebra el 18 de octubre en Bangkok.

Christine Opiaza, representante de Filipinas, es la actual reina del Miss Grand International.
Christine Opiaza, representante de Filipinas, es la actual reina del Miss Grand International. | Foto: Miss Grand

La ganadora del Miss Grand International 2025 se anunciará dentro de breve este 18 de octubre en la ciudad de Bangkok. El certamen de belleza, en su decimotercera edición, reúne a 77 candidatas de distintos países en una noche cargada de expectativa, emociones y cultura. Este año, la competencia ha captado la atención global no solo por la calidad de sus participantes, sino también por los cambios recientes en su organización y el impacto mediático de algunas candidatas.

Entre las favoritas figura la peruana Flavia López, quien ha conquistado al público internacional con su carisma, elegancia y resiliencia tras superar una lesión que casi la deja fuera del concurso. La gala se transmite en vivo desde el MGI Hall de Tailandia y promete una producción de alto nivel. En cuestión de minutos, se revelará el nombre de la nueva soberana que llevará la corona dorada y asumirá el compromiso de promover la paz y la belleza con propósito.

PUEDES VER: Miss Grand International 2025 final en vivo HOY: hora, cómo votar y dónde ver a Flavia López en el certamen de belleza internacional

lr.pe

La coronación más esperada: en minutos se sabrá quién es la nueva Miss Grand International 2025

La cuenta regresiva ha comenzado y el mundo entero aguarda el anuncio oficial de la ganadora del Miss Grand International 2025. Aunque el jurado aún no ha revelado su veredicto, las redes sociales arden con predicciones y mensajes de apoyo para las finalistas. Flavia López, representante de Perú, se perfila como una de las candidatas más fuertes, junto a delegadas de países como Guatemala, Brasil y Filipinas. La tensión crece en el escenario mientras se ultiman los detalles para el momento cumbre de la noche.

La nueva reina será presentada en medio de una ceremonia que combina tradición tailandesa con modernidad escénica. El título no solo representa belleza, sino también liderazgo y compromiso social. Quien resulte elegida deberá asumir una agenda internacional que incluye campañas humanitarias, visitas diplomáticas y participación en eventos de alto perfil. El nombre de la ganadora será tendencia global en cuestión de segundos.

PUEDES VER: ¿Quién es Flavia López? Conoce a la representante de Perú en el Miss Grand International 2025

lr.pe

Christine Opiaza: la reina filipina que entrega la corona del Miss Grand International

La corona que está a punto de cambiar de manos pertenece actualmente a Christine Juliane Opiaza, representante de Filipinas. Ella asumió el título en 2024 tras la destitución de la india Rachel Gupta, quien fue expulsada del certamen por denuncias públicas contra la organización. Opiaza tomó el relevo en medio de una controversia internacional y logró estabilizar la imagen del concurso con una gestión discreta pero efectiva.

Durante su reinado, Christine participó en campañas sociales, visitó más de una decena de países y fortaleció la presencia de Miss Grand International en Asia. Su despedida marca el cierre de un ciclo complejo, pero también abre paso a una nueva etapa con renovadas expectativas. La entrega de la corona será uno de los momentos más simbólicos de la gala, y su legado quedará como referencia para futuras reinas que asuman el reto de representar a millones de mujeres en el mundo.

