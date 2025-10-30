HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Thalía Vera, Miss Región La Libertad que recientemente protagonizó una polémica entrevista, afirmó irregularidades en su coronación, pero Jessica Newton, directora del Miss Perú, se defiende.

Thalía Vera reaccionó a respuesta de Jessica Newton.
Thalía Vera reaccionó a respuesta de Jessica Newton. | Foto: composición LR/Instagram

La polémica ha sacudido el mundo de los certámenes de belleza en Perú. Thalía Vera, ingeniera y reciente ganadora del título Miss Región La Libertad que protagonizó una tensa entrevista con un reportero, ha denunciado públicamente a la organización del Miss Perú, liderada por Jessica Newton, por presunta estafa. La joven asegura haber sido coronada con un título que no corresponde a la franquicia oficial, lo que pone en duda su participación e imagen.

La denuncia fue presentada en vivo durante el programa 'Arriba mi gente', donde Vera compartió detalles del conflicto y reaccionó a los descargos de Newton, quien se deslindó de responsabilidades. El caso generó debate entre los panelistas del programa, los cuales se mostraron sorprendidos ante la reacción de Jessica, el rostro emblemático del certamen en el país.

PUEDES VER: Flavia López queda fuera del Miss Grand International 2025: peruana no ingresa al top de finalistas del certamen de belleza

lr.pe

¿Estafa en el Miss Perú?: Thalía Vera cuestiona la legitimidad de su título

Thalía Vera reveló que fue contactada por Eder Peláez, quien asegura tener registrada en Indecopi la marca Miss Libertad. Según él, la banda que recibió Vera debería decir Miss Perú Región La Libertad, y no simplemente Miss Región La Libertad. "Me llama y me indica que mi coronación había sido una estafa y que él iba a proceder legalmente", declaró la joven en un reportaje emitido por el programa, cuestionando la legitimidad de su coronación.

Consultada sobre si se sentía estafada por la organización de Jessica Newton, Vera fue contundente: "Definitivamente, porque no solo ponen en tela de juicio el trabajo que vengo realizando como reina, sino también mi trabajo profesional. Afecta mi imagen”. Además, la joven afirma que, tras una entrevista viral en la que no recordó todas las provincias de La Libertad, la organización le retiró el respaldo. "Ya pasó una semana y llevo una semana tratando de comunicarme de diferentes maneras. Hasta ahora no he tenido ninguna respuesta", agregó.

PUEDES VER: Las primeras palabras de Flavia López tras quedar fuera del Top 22 en Miss Grand International 2025: "Entregué todo de mí"

lr.pe

Jessica Newton responde: "Es una franquicia, míralo con la directora"

Ante las acusaciones, el programa de Latina se comunicó con Jessica Newton, quien aclaró que la franquicia de La Libertad está a cargo de otra persona. "La directora de La Libertad es Magaly Venegas. Es una franquicia, no tengo ninguna comunicación al respecto. Por favor, míralo con la directora", dijo Newton en un mensaje a 'Arriba mi gente'.

Por su parte, Venegas, consultada también por el magacín, defendió la legitimidad del título otorgado a Vera. "Ella fue candidata en el Miss Perú La Libertad este año. Su título le puse Miss Región La Libertad, y que venga a decir que está estafada me parece algo absurdo. No hay un director aparte de mí que maneje la franquicia del Miss Región La Libertad. La banda que tiene es como poner Miss Huamachuco o Miss Virú. Jessica está ajena a esa banda", sostuvo.

PUEDES VER: ¿Quién ganó el Miss Grand International 2025?

lr.pe

Thalía Vera exige respaldo y evidencia vínculo directo con la organización

Más allá de la posible demanda anunciada por Eder Peláez, Thalía Vera reiteró su desilusión por Jessica Newton, quien, indica, sí respaldó el concurso en La Libertad. "En la gala final donde se elije a la representante de Miss La Libertad, ella estaba presente. Cuando se hace la coronación de las reinas regionales, ella las avala y nos dice que, efectivamente, vamos a trabajar todo un año. Cuando a ti te venden (el concurso) es: Miss Perú La Libertad por Jessica Newton", declaró.

La ingeniera dejó entrever que, así se trate de una franquicia y la representante en La Libertad sea Magaly Venegas, Jessica debería asumir responsabilidad como directora de la marca. "Es una decepción total. El certamen, muy independientemente de quién lo represente en cada provincia o departamento, es de la señora. No sé si es ajena a todo lo que sucede", sentenció.

