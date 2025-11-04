HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México
Espectáculos

Magaly cuestiona el comportamiento de Carlos Zambrano tras acalorado momento en concierto de Halloween: “Qué feo papelón”

La "urraca" opinó sobre la actitud del ‘Káiser’ luego de que fuera captado protagonizando un tenso momento durante un concierto en el Estadio Nacional.

Magaly TV La Firme difundió imágenes del jugador de Alianza Lima en el Reggaeton Lima Festival. Foto: Composición LR
Magaly TV La Firme difundió imágenes del jugador de Alianza Lima en el Reggaeton Lima Festival. Foto: Composición LR

El pasado 31 de octubre, durante las celebraciones por Halloween, diversos personajes fueron captados en el Reggaetón Lima Festival, concierto que reunió a miles de asistentes en el Estadio Nacional. Uno de los rostros más conocidos del fútbol fue Carlos Zambrano, quien llegó al lugar acompañado de su esposa, Marcia Succar.

El ‘Káiser’ se mostró disfrutando del show dentro de un box compartiendo entre risas con su compañero Kevin Quevedo. Incluso, en algunos momentos, optó por colocarse una peculiar máscara de Spider-Man para pasar inadvertido entre el público. Sin embargo, las cámaras de la “urraca” registraron un incidente cuando personal de seguridad tuvo que contenerlo físicamente a la salida del recinto tras un intercambio de palabras con otro asistente.

La ‘urraca’ cuestiona la actitud del ‘Káiser’ en concierto

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora comentó lo ocurrido y cuestionó la actitud del jugador de Alianza Lima, asegurando que su reacción fue innecesaria en un evento público.

“Que feo papelón me parece. Sale apoyado de un seguridad y él parece que se quería pelear con alguien. No hay nada peor que pensar que estás en una cancha de futbol donde puedes pelearte en el momento de un partido. (…) Está en su día libre. Sin embargo, todo el mundo tratando de calmarlo y a él lo han tenido que sacar a la fuerza para que no se pelee”, comentó.

Las cámaras de Magaly mostraron cómo Zambrano era acompañado por personal de seguridad, mientras su pareja y sus acompañantes intentaban calmar la situación.

Magaly pide a figuras públicas comportarse ante las cámaras

Medina también aprovechó para recordar que los personajes públicos siempre están bajo la mirada de los medios, por lo que pidió que deberían aprender a comportarse si no quieren estar sometido a críticas.

“Yo creo que los personajes públicos deberían aprender a comportarse, de una manera que después no se quejen cuando se les critique. (…) Si no quieres que nadie te critique, filtre tus fotos y tus papelones que haces cuando consideras que nadie te está mirando, pues me parece que deberías aprender a comportarse, sobre todo cuando vas a un concierto multitudinario donde hay varias cámaras y cientos de personas”, añadió.

