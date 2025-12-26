HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cynthia Martínez sorprende al recordar con emotivo mensaje a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío”

La esposa del recordado músico Pedro Suárez Vértiz compartió un sentido mensaje durante las fiestas navideñas.

Cynthia Martínez sorprende en Navidad al recordar con emotivo mensaje a Pedro Suárez Vértiz.
Cynthia Martínez sorprende en Navidad al recordar con emotivo mensaje a Pedro Suárez Vértiz.

La Navidad suele ser un tiempo de reencuentro y reflexión, pero también puede convertirse en un espacio para recordar a quienes ya no están. Cynthia Martínez vivió una fecha distinta y decidió compartir un mensaje dedicado a Pedro Suárez Vértiz, su esposo fallecido, a través de su cuenta oficial de Instagram.

La publicación incluyó fotografías junto a sus hijos, reflejando cómo la familia mantiene vivo el recuerdo del artista durante las celebraciones. Las imágenes estuvieron acompañadas de palabras que sorprendieron y conmovieron a cientos de usuarios en redes sociales.

Cynthia Martínez recuerda a Pedro Suárez Vértiz en Navidad

El mensaje, publicado el 25 de diciembre, inició con un saludo directo que evidenció la profundidad del vínculo que los unió. “Hola, esposo mío, feliz Navidad, la segunda sin ti a nuestro lado y las contaré para siempre, lo sé”, escribió Martínez, marcando el tono íntimo de su reflexión.

A través de sus palabras, la viuda del músico dejó en claro que la ausencia sigue presente en cada celebración. La publicación mostró cómo el recuerdo de Suárez Vértiz continúa formando parte de la dinámica familiar durante fechas significativas.

Cynthia Martínez dedica mensaje a Pedro Suárez Vértiz en Navidad.

Cynthia Martínez dedica mensaje a Pedro Suárez Vértiz en Navidad.

Mensaje emotivo de Cynthia Martínez a Pedro Suárez Vértiz

Cynthia relató una escena cotidiana junto a sus hijos y otros familiares, donde la memoria del cantante volvió a hacerse presente. “Hoy hace unos minutos salí a comprarme un café caminando por la casa con nuestros hijos y Tufre, el esposo de Majo, y tomé esta foto”, expresó en su mensaje.

En ese mismo texto, la esposa de Suárez Vértiz añadió: “Cuánto daría, esposo mío, porque tú estuvieras en ella y con nosotros caminando a nuestro lado; estoy segura de que nosotros estaríamos como siempre, atónitos, pegados escuchando tus locuras y tus ocurrencias, contemplándote y riéndonos como siempre lo hacíamos”.

El legado familiar de Pedro Suárez Vértiz sigue presente

Martínez también destacó el valor de la familia como el mayor regalo que recibió del músico. En la publicación, agradeció a su esposo “por el mejor regalo de mi vida, que lo podemos ver en esta foto”, en clara referencia a sus hijos.

Además, señaló cómo su presencia continúa influyendo en su día a día. “Puedo verte en ellos todos los días y puedo compartir con ellos una de las cosas que más amamos hacer juntos: hablar de ti y aprender de ti”, agregó, reforzando la idea de un legado que permanece intacto.

Reacciones de los internautas al mensaje de Cynthia Martínez

El mensaje concluyó con palabras que reflejan fortaleza y gratitud. “Estos regalos que me has dado tú son lo que me hace ser la persona que soy hoy, de la cual estoy muy orgullosa, y sé que tú, donde estás, sientes lo mismo”, escribió la viuda del artista.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Comentarios como “Feliz Navidad, Cynthia, él está siempre contigo”, “Pedrito siempre en nuestro corazón” y “Estoy segura de que en otro plano están los seis siendo felices” inundaron la publicación, demostrando el cariño que el público aún siente por Pedro Suárez Vértiz y su familia.

