La semifinal de ‘Esto es guerra’ tuvo de todo. Desde la suspensión de Patricio Parodi por irse de fiesta a pesar de contar con descanso médico, hasta la lucha de los equipos por llevarse S/10000. Fue así que el reality de competencia de América Televisión sigue cautivando al público y se consolidó como el programa más visto de la televisión nacional.

En el programa del lunes 3 de noviembre, Patricio Parodi fue suspendido y no participó en la semifinal por haber salido de fiesta el fin de semana; pues no cumplió con el descanso médico que le otorgaron debido a un esguince, que sufrió durante las competencias del programa de competencia.

Patricio Parodi fue sancionado en ‘Esto es guerra’



La producción del programa, conducido por Katia Palma y Renzo Schuller, tuvo una dura decisión al sancionar a Patricio Parodi, quien el último viernes tuvo un esguince en primer grado mientras participaba en una competencia, por lo que le dieron seis días de descanso. Sin embargo, el capitán de los ‘guerreros’ estuvo horas después de una fiesta sin respetar las indicaciones de los médicos.

“Conozco las reglas del programa, sé que con la lesión debía guardar reposo, pero salí a celebrar con unos amigos y estoy aquí hoy lunes para trabajar y cumplir con mis labores. Me apasiona competir y lo quiero hacer bajo mi responsabilidad”, dijo Patricio Parodi.

Tras ser suspendido, Parodi declaró para las cámaras de ‘América Espectáculos’, donde dejó entrever que todo ya estaba preparado para su retiro, a pesar de sus explicaciones. “Estoy listo para competir. Ya que ellos me quieren dejar mal, como irresponsable, me parece muy drástica su medida ejemplar”, indicó.

Kevin Díaz reemplazó a Patricio Parodi



Tras la salida de Patricio Parodi de la semifinal, el modelo Kevin Díaz retornó al reality de competencia de América Televisión y dijo que le gustaría quedarse, pues busca su revancha tras haber sido eliminado hace unos días.

Aunque las redes sociales explotaron con dicha decisión, el equipo de los ‘guerreros’ demostró toda su fortaleza imponiéndose en varios de los juegos de la gran semifinal, que este martes 4 de noviembre termina y consagrará a uno de los equipos.

¿Cuántos puntos hizo la semifinal de ‘Esto es guerra’?



La gran semifinal de 'Esto es Guerra' es un paso previo a la final del reality de competencia y con los 21 puntos de rating que registró el lunes 3 de noviembre sigue conquistando al público en su temporada número 13. Además, en el minuto a minuto alcanzó picos de 24 puntos.

En segundo lugar, se ubicó 'Al fondo hay sitio' con 20.5 puntos y luego 'Luz de luna 4' con 13.8 puntos de rating. Por otro lado, espacios como 'Yo soy' apenas hizo 9.2 y 'Magaly Teve' alcanzó 8.3 puntos de rating.

