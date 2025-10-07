HOYSuscripcion LR Focus

Edison Flores canta a viva voz canción de desamor y sorprende con potente indirecta ¿a Ana Siucho?: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

"Ya súperame, yo ya te olvidé", fue la impactante indirecta que compartió Edison Flores. Muchos consideraron que se lo habría lanzado a Ana Siucho, luego de ser ampayado con una joven de 28 años.

Edison Flores sorprende en los últimos días en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Edison Flores está en el centro de la atención mediática, esta vez, por un inesperado momento musical que compartió con sus seguidores. La mañana del martes 7 de octubre, el popular futbolista realizó una transmisión en simultáneo a través de Twitch, TikTok y Kick, donde se le vio interpretando varias canciones de amor y desamor. Lo que parecía una simple interacción con sus fans rápidamente se volvió viral, ya que muchos interpretaron sus elecciones musicales como indirectas dirigidas a su expareja, Ana Siucho, con quien anunció el fin de su matrimonio hace apenas unos meses.

Lo que más sorprendió fue cuando el futbolista de 31 años entonó con fuerza una canción cuyo verso principal decía: “Ya supérame, ya cambié de corazón, yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti”. Esta interpretación encendió las redes sociales, generando especulaciones sobre si se trataría de un mensaje directo hacia la madre de sus hijas, justo en medio del reciente ampay que lo vincula sentimentalmente con Antonella Martorell, una joven tacneña de 28 años.

¿Edison Flores manda indirecta a Ana Siucho?

Durante su transmisión en vivo, Edison Flores interpretó con énfasis una canción que muchos seguidores han relacionado directamente con su situación sentimental actual. La letra del tema elegido no pasó desapercibida: "Esta historia se acabó y no pienso escribirla otra vez", frase que sugiere que el futbolista estaría cerrando definitivamente el capítulo con su aún esposa, Ana Siucho.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando Flores entonó con visible intensidad otra parte del tema: "Ya supérame y deja de hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir". Más adelante, reforzó ese mensaje al cantar: "Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame, que no te arda estar sin mí", generando aún más especulaciones sobre el posible destinatario de esas palabras.

En medio del escándalo por su reciente ampay con Antonella Martorell, este gesto ha sido interpretado por muchos como una declaración indirecta, pero intencionada, lo que vuelve a poner a Edison Flores en el ojo de la polémica.

