HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

El futbolista de Universitario, Edison Flores, dejó en shock a más de uno al ponerse romántico en redes sociales tras ser ampayado con Antonella Martorell, joven tacneña de 28 años.

Edison Flores está soltero desde hace unos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Edison Flores está soltero desde hace unos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Edison Flores fue captado recientemente por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' en una salida nocturna junto a la joven Antonella Martorell y un grupo de amigos. Las imágenes, difundidas el pasado 6 de octubre, muestran al futbolista compartiendo una cena con la joven tacneña de 28 años, antes de que ambos ingresaran —por separado— al condominio donde reside el popular ‘Orejitas’.

Apenas unas horas después, la mañana del martes 7 de octubre, Flores sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía entrenando con la indumentaria crema, pero lo que más llamó la atención fue el fondo musical del clip: la canción 'Hoy ando soltero' de Adrian L Santos y Angel Cervantes. “Por un beso, ella se muere”, se escucha en una de las estrofas.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

lr.pe

La amorosa canción compartida por Edison Flores en redes

Edison Flores no solo llamó la atención por su aparición en redes sociales luciendo la camiseta de entrenamiento de Universitario, sino también por la música que eligió para acompañar su publicación. En sus historias de Instagram, el popular 'Orejitas' compartió un clip con la canción mencionada líneas arriba, la cual incluye frases que no pasaron desapercibidas.

“Hay muchas que me quieren, quieren y por un beso ella se muere. Pende... fui yo en escogerte, que tengas suerte”, se escucha en uno de los versos. La elección del tema, en medio de rumores sobre un presunto nuevo romance, avivó las especulaciones entre sus seguidores.

Además, Edison Flores sorprendió al realizar una transmisión en vivo simultáneamente en Kick y TikTok, donde se le vio en un ambiente distendido, interpretando varias canciones románticas. Durante el en vivo, algunos usuarios aprovecharon para recordarle el reciente ampay con Antonella Martorell, pero el futbolista evitó pronunciarse al respecto. En lugar de responder, prefirió enfocarse en disfrutar de la música y cantar con entusiasmo, ignorando cualquier comentario relacionado con su vida sentimental.

PUEDES VER: Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

lr.pe

Edison Flores y Antonella Martorell: ¿nueva oportunidad en el amor para 'Orejitas'?

El reciente ampay protagonizado por Edison Flores ha generado un sinfín de comentarios sobre su actual situación sentimental. El futbolista de Universitario de Deportes fue captado el pasado fin de semana por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' durante una reunión con amigos, en la que también estuvo presente una joven que rápidamente atrajo la atención: Antonella Martorell.

Según el reportaje emitido el domingo 5 de octubre, la joven de 28 años formaría parte del entorno cercano del popular ‘Orejitas’, con quien compartió una velada en un conocido restaurante limeño. Las imágenes difundidas por el programa muestran cómo, tras la cena, Martorell y otros acompañantes se dirigieron al condominio donde reside el futbolista.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Minutos después, Edison Flores también llegó al lugar en su vehículo. Aunque no se les vio ingresar juntos, el informe detalla que ambos habrían continuado la noche en el interior del departamento del jugador, disfrutando de una reunión más íntima.

Notas relacionadas
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
¿Edison Flores enamorado? Misteriosa mujer es captada ingresando al departamento del futbolista

¿Edison Flores enamorado? Misteriosa mujer es captada ingresando al departamento del futbolista

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

LEER MÁS
Pamela López estalla y acusa a Christian Cueva de vender su departamento y de mandar a intimidar a sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"

Pamela López estalla y acusa a Christian Cueva de vender su departamento y de mandar a intimidar a sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"

LEER MÁS
Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: "Veníamos por vacaciones"

Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: "Veníamos por vacaciones"

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025