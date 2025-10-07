Edison Flores fue captado recientemente por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' en una salida nocturna junto a la joven Antonella Martorell y un grupo de amigos. Las imágenes, difundidas el pasado 6 de octubre, muestran al futbolista compartiendo una cena con la joven tacneña de 28 años, antes de que ambos ingresaran —por separado— al condominio donde reside el popular ‘Orejitas’.

Apenas unas horas después, la mañana del martes 7 de octubre, Flores sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía entrenando con la indumentaria crema, pero lo que más llamó la atención fue el fondo musical del clip: la canción 'Hoy ando soltero' de Adrian L Santos y Angel Cervantes. “Por un beso, ella se muere”, se escucha en una de las estrofas.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

La amorosa canción compartida por Edison Flores en redes

Edison Flores no solo llamó la atención por su aparición en redes sociales luciendo la camiseta de entrenamiento de Universitario, sino también por la música que eligió para acompañar su publicación. En sus historias de Instagram, el popular 'Orejitas' compartió un clip con la canción mencionada líneas arriba, la cual incluye frases que no pasaron desapercibidas.

“Hay muchas que me quieren, quieren y por un beso ella se muere. Pende... fui yo en escogerte, que tengas suerte”, se escucha en uno de los versos. La elección del tema, en medio de rumores sobre un presunto nuevo romance, avivó las especulaciones entre sus seguidores.

Además, Edison Flores sorprendió al realizar una transmisión en vivo simultáneamente en Kick y TikTok, donde se le vio en un ambiente distendido, interpretando varias canciones románticas. Durante el en vivo, algunos usuarios aprovecharon para recordarle el reciente ampay con Antonella Martorell, pero el futbolista evitó pronunciarse al respecto. En lugar de responder, prefirió enfocarse en disfrutar de la música y cantar con entusiasmo, ignorando cualquier comentario relacionado con su vida sentimental.

PUEDES VER: Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Edison Flores y Antonella Martorell: ¿nueva oportunidad en el amor para 'Orejitas'?

El reciente ampay protagonizado por Edison Flores ha generado un sinfín de comentarios sobre su actual situación sentimental. El futbolista de Universitario de Deportes fue captado el pasado fin de semana por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' durante una reunión con amigos, en la que también estuvo presente una joven que rápidamente atrajo la atención: Antonella Martorell.

Según el reportaje emitido el domingo 5 de octubre, la joven de 28 años formaría parte del entorno cercano del popular ‘Orejitas’, con quien compartió una velada en un conocido restaurante limeño. Las imágenes difundidas por el programa muestran cómo, tras la cena, Martorell y otros acompañantes se dirigieron al condominio donde reside el futbolista.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Minutos después, Edison Flores también llegó al lugar en su vehículo. Aunque no se les vio ingresar juntos, el informe detalla que ambos habrían continuado la noche en el interior del departamento del jugador, disfrutando de una reunión más íntima.