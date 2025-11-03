Pedro Loli no se quedó callado y salió al frente, a través de redes sociales, para dar su versión sobre la relación amorosa que vivió durante casi cinco años con Leslie Moscoso. El cantante citó directamente a la ex figura de 'Recargados de risa' y remarcó que las acusaciones en su contra "no corresponden a la verdad". Durante la emisión del 2 de noviembre de 'El valor de la verdad', la bailarina calificó de "tóxico" su lazo sentimental con Loli.

El integrante del 'Grupo 5' lamentó "que se utilicen espacios públicos para difundir información falsa" que solo busca dañar su imagen personal y familiar. Sumado a ello, sostuvo que no permitirá que perjudiquen su nombre con mentiras. Inclusive señaló que su equipo legal ya ha tomado cartas en el asunto y tomarán las acciones necesarias para que nadie le falte el respeto a su "honor e integridad". Según el comunicado difundido en su cuenta personal de Instagram, solo busca "esclarecer los hechos".

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

¿De qué acusa Leslie Moscoso a Pedro Loli?

Leslie Moscoso, ganadora de los 20 mil soles del temido sillón de las confesiones, reveló que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de Pedro Loli. Y no solo eso, también relató que el cantante la amenazó con quitarse la vida si ponía fin a su historia sentimental.

Uno de los momentos más traumáticos, según la propia bailarina, fue cuando Pedro Loli la aventó a la cama para segundos después taparla con un edredón y proceder a patearla. Esto ocurrió luego de que Leslie Moscoso regresara de una fiesta a la que el ex integrante de "Amaya Hermanos" le prohibió asistir.

El historial controversial de Pedro Loli

Esta no es la primera vez que Pedro Loli es señalado por maltrato emocional. En el 2019, su entonces pareja, Fiorella Méndez, entabló un proceso legal en su contra por pensión de alimentos y violencia psicológica. Las instancias correspondientes incluso dictaron medidas de protección a favor de Méndez.

Otra controversia en torno a la vida personal del cantante de cumbia fue cuando Danna Bautista Gutiérrez contó a 'Magaly TV, la firme" que mantuvo una relación con Pedro Loli, cuando ella tenía 16 años. Según la joven, mantuvo una relación clandestina tras conocerse en el 2015, misma que duró cuatro años.