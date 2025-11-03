HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     
Espectáculos

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre con mentiras"

Pedro Loli no se quedó callado y salió al frente para dar su versión sobre la relación que vivió junto a Leslie Moscoso.

Pedro Loli se pronuncia tras acusaciones de violencia. Foto: Difusión /LR
Pedro Loli se pronuncia tras acusaciones de violencia. Foto: Difusión /LR

Pedro Loli no se quedó callado y salió al frente, a través de redes sociales, para dar su versión sobre la relación amorosa que vivió durante casi cinco años con Leslie Moscoso. El cantante citó directamente a la ex figura de 'Recargados de risa' y remarcó que las acusaciones en su contra "no corresponden a la verdad". Durante la emisión del 2 de noviembre de 'El valor de la verdad', la bailarina calificó de "tóxico" su lazo sentimental con Loli.

El integrante del 'Grupo 5' lamentó "que se utilicen espacios públicos para difundir información falsa" que solo busca dañar su imagen personal y familiar. Sumado a ello, sostuvo que no permitirá que perjudiquen su nombre con mentiras. Inclusive señaló que su equipo legal ya ha tomado cartas en el asunto y tomarán las acciones necesarias para que nadie le falte el respeto a su "honor e integridad". Según el comunicado difundido en su cuenta personal de Instagram, solo busca "esclarecer los hechos".

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDER VER: ¿Qué dijo Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

lr.pe

¿De qué acusa Leslie Moscoso a Pedro Loli?

Leslie Moscoso, ganadora de los 20 mil soles del temido sillón de las confesiones, reveló que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de Pedro Loli. Y no solo eso, también relató que el cantante la amenazó con quitarse la vida si ponía fin a su historia sentimental.

Uno de los momentos más traumáticos, según la propia bailarina, fue cuando Pedro Loli la aventó a la cama para segundos después taparla con un edredón y proceder a patearla. Esto ocurrió luego de que Leslie Moscoso regresara de una fiesta a la que el ex integrante de "Amaya Hermanos" le prohibió asistir.

PUEDES VER: Pedro Loli responde a Leslie Moscoso tras haberlo acusado de infiel y amenaza con demanda: 'Recibía regalos de desconocidos'

lr.pe

El historial controversial de Pedro Loli

Esta no es la primera vez que Pedro Loli es señalado por maltrato emocional. En el 2019, su entonces pareja, Fiorella Méndez, entabló un proceso legal en su contra por pensión de alimentos y violencia psicológica. Las instancias correspondientes incluso dictaron medidas de protección a favor de Méndez.

Otra controversia en torno a la vida personal del cantante de cumbia fue cuando Danna Bautista Gutiérrez contó a 'Magaly TV, la firme" que mantuvo una relación con Pedro Loli, cuando ella tenía 16 años. Según la joven, mantuvo una relación clandestina tras conocerse en el 2015, misma que duró cuatro años.

Notas relacionadas
¿Qué dijo Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

¿Qué dijo Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

LEER MÁS
Pedro Loli responde a Leslie Moscoso tras haberlo acusado de infiel y amenaza con demanda: "Recibía regalos de desconocidos"

Pedro Loli responde a Leslie Moscoso tras haberlo acusado de infiel y amenaza con demanda: "Recibía regalos de desconocidos"

LEER MÁS
Leslie Moscoso lanza acusación contra Pedro Loli: “Me era infiel con todas las chicas que él podía”

Leslie Moscoso lanza acusación contra Pedro Loli: “Me era infiel con todas las chicas que él podía”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

LEER MÁS
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS
Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

LEER MÁS
Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025