Paco Bazán y Susana Alvarado demuestran que están más enamorados que nunca, pues se les ve compartiendo cada vez más momentos especiales. Esta vez, la cantante de Corazón Serrano sorprendió al exarquero al visitarlo en su centro de trabajo, la cabina de Ritmo Romántica, donde incluso se animó a conversar con él en vivo, protagonizando un tierno intercambio que quedó registrado.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue el peculiar detalle de cómo la cantante miraba al exarquero de Universitario, con evidente complicidad y ternura. “Yo viendo cómo Susana mira a Paquito”, “Susana mirando con amor a su Paco” y “Ahora un babero para Susanita, lo mira embobada”, fueron algunos de los comentarios que reflejan cómo el público percibe la romántica conexión entre ambos.

Paco Bazán recibe la visita de Susana Alvarado en la radio

Durante la visita sorpresa de Susana Alvarado a la cabina de radio de Paco Bazán, el conductor aprovechó para conversar con ella sobre las cábalas que suele practicar antes de sus presentaciones. La cantante de Corazón Serrano respondió con naturalidad: “Bueno, creo que siempre poner a Dios sobre todo, tomo la bendición y para el ruedo”, dejando claro que la fe es parte esencial en su carrera artística.

Pero no fue la única tradición que reveló. Al ser consultada por las cábalas de fin de año, Susana comentó entre risas: “La maleta, dar la vuelta a la manzana para los viajes”. En ese momento, Paco Bazán agregó que también es común usar ropa interior de ciertos colores para atraer la buena suerte, mientras la cumbiambera lo miraba fijamente, un gesto que no pasó desapercibido por los internautas que destacaron la complicidad entre ambos.

Paco Bazán no descarta tener hijos con Susana Alvarado

Paco Bazán abrió su corazón en una reciente entrevista con Revista 24.7, donde mostró su faceta más íntima y reflexiva. El conductor, que ya es padre de tres hijos fruto de su anterior matrimonio, habló con sinceridad sobre lo que significa para él la paternidad y cómo ha marcado su vida.

Al ser consultado sobre la posibilidad de agrandar la familia, Paco Bazán no cerró las puertas a esa idea y destacó que su fe tiene un papel fundamental en esa decisión. “Soy un hijo de Dios. Desde mi mirada cristiana, creo que no es nuestra voluntad. No es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera para mí. Si la voluntad del Señor es regalarme esa posibilidad, yo sería muy feliz”, afirmó, dejando claro que confía plenamente en el plan que Dios tenga preparado para él.