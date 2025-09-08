HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

¿Para perdonarlo? Milena Zárate sorprendió a más de uno al revelar la serie de exigencias que le impuso a Edwin Sierra luego de que descubrió que la traicionaba con su propia hermana, Greissy Ortega.

Milena Zárate, Edwin Sierra y Greissy Ortega estuvieron en un triángulo amoroso en el pasado. Foto: Composición LR/Captura/Panamericana
Milena Zárate, Edwin Sierra y Greissy Ortega estuvieron en un triángulo amoroso en el pasado. Foto: Composición LR/Captura/Panamericana

El pasado escándalo entre Milena Zárate, Edwin Sierra y Greissy Ortega volvió a ocupar titulares tras las revelaciones que la cantante colombiana hizo durante su participación en el programa 'El valor de la verdad'. En una emisión cargada de confesiones personales, la artista relató con firmeza cómo enfrentó el engaño de su entonces pareja con su propia hermana, episodio que causó un fuerte quiebre emocional y familiar.

Durante su participación en el sillón rojo, Zárate sorprendió al público al detallar las condiciones económicas y materiales que impuso al comediante peruano como parte de un proceso de conciliación. Según indicó, su decisión estuvo motivada por el dolor, la rabia y la necesidad de proteger a su hija, es así que la intérprete tomó el control de la situación exigiendo una serie de bienes que consideró justos tras la ruptura.

PUEDES VER: Milena Zárate sorprende al confesar que su hermana Greyssi es su 'enemiga': 'Es alguien que siente odio'

lr.pe

Las exigencias de Milena Zárate a Edwin Sierra tras infidelidad con Greissy Ortega

Según su testimonio en 'El valor de la verdad', apenas descubrió la relación entre Edwin Sierra y Greissy Ortega, se dirigió al comediante con una lista clara de demandas. Todo ocurrió durante las fiestas navideñas, cuando la colombiana no solo lidiaba con una traición personal, sino también con la preocupación de brindar estabilidad a su hija.

“Le dije: el 24 de diciembre quiero una camioneta del año. Quiero que me dé 15 mil soles mañana para la ropa del 24 de mi hija y me cambia todos los muebles de la casa. Esa cama donde se revolcaba con esa desgraciada, la voy a quemar”, declaró Zárate, evidenciando el enojo que sentía al momento de enfrentar a su expareja.

Estas exigencias fueron solo el comienzo. En el mismo espacio televisivo, la cantante detalló que también pidió que el departamento donde vivían le fuera transferido legalmente, alegando que le correspondía por derecho al haber sido adquirido mientras ambos convivían como pareja. Para reforzar su posición, se asesoró legalmente y gestionó una conciliación formal en un plazo de apenas dos días.

PUEDES VER: Milena Zárate impacta al confesar que le ofrecieron US$140 mil para pasar la noche con un diputado japonés

lr.pe

Milena Zárate en 'El valor de la verdad': “Lo hice por venganza”

El impacto emocional de la traición no solo llevó a Milena Zárate a exigir bienes materiales, sino que también la impulsó a actuar desde un lugar de desquite. En 'El valor de la verdad', reconoció que una parte de sus decisiones fue guiada por el deseo de hacer sentir a Edwin Sierra el daño causado.

“Lo hice por presionarlo, por vengarme de él. Después me di cuenta de que fue lo mejor que pude haber hecho. Cuando se le cayó la vergüenza, me empapeló. Pude terminar viviendo debajo de un puente”, comentó, dejando en claro que su accionar también fue una forma de protegerse legal y emocionalmente.

Entre los acuerdos alcanzados, además de la camioneta del año y los S/15.000 solicitados inicialmente, el comediante accedió a realizar depósitos mensuales para la manutención de la hija de ambos, reemplazar todos los muebles del hogar y entregar la propiedad del departamento. Milena enfatizó que, pese a tener la posibilidad de pedir más, su prioridad era asegurar un lugar seguro donde vivir junto a su hija.

Notas relacionadas
Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Me esposaron"

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Me esposaron"

LEER MÁS
Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que habría interrumpido su embarazo

Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que habría interrumpido su embarazo

LEER MÁS
Milena Zárate sorprende al confesar que su hermana Greyssi es su 'enemiga': "Es alguien que siente odio"

Milena Zárate sorprende al confesar que su hermana Greyssi es su 'enemiga': "Es alguien que siente odio"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Netanyahu visita Jerusalén tras ataque terrorista y afirma que Israel enfrenta "gran guerra contra el terrorismo”

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Nuevas noticias del Bono de Guerra de hoy, 8 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento en el Sistema Patria

Espectáculos

Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

Christian Domínguez ya piensa tener una hija con Karla Tarazona y adelanta nombres: “Será este año o el próximo”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Me esposaron"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Alejandro Toledo es trasladado a clínica San Pablo: INPE asegura que se trata de una cita médica

Presidente del Congreso se pronuncia por eventual contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente, no procede"

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota