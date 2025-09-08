El pasado escándalo entre Milena Zárate, Edwin Sierra y Greissy Ortega volvió a ocupar titulares tras las revelaciones que la cantante colombiana hizo durante su participación en el programa 'El valor de la verdad'. En una emisión cargada de confesiones personales, la artista relató con firmeza cómo enfrentó el engaño de su entonces pareja con su propia hermana, episodio que causó un fuerte quiebre emocional y familiar.

Durante su participación en el sillón rojo, Zárate sorprendió al público al detallar las condiciones económicas y materiales que impuso al comediante peruano como parte de un proceso de conciliación. Según indicó, su decisión estuvo motivada por el dolor, la rabia y la necesidad de proteger a su hija, es así que la intérprete tomó el control de la situación exigiendo una serie de bienes que consideró justos tras la ruptura.

Las exigencias de Milena Zárate a Edwin Sierra tras infidelidad con Greissy Ortega

Según su testimonio en 'El valor de la verdad', apenas descubrió la relación entre Edwin Sierra y Greissy Ortega, se dirigió al comediante con una lista clara de demandas. Todo ocurrió durante las fiestas navideñas, cuando la colombiana no solo lidiaba con una traición personal, sino también con la preocupación de brindar estabilidad a su hija.

“Le dije: el 24 de diciembre quiero una camioneta del año. Quiero que me dé 15 mil soles mañana para la ropa del 24 de mi hija y me cambia todos los muebles de la casa. Esa cama donde se revolcaba con esa desgraciada, la voy a quemar”, declaró Zárate, evidenciando el enojo que sentía al momento de enfrentar a su expareja.

Estas exigencias fueron solo el comienzo. En el mismo espacio televisivo, la cantante detalló que también pidió que el departamento donde vivían le fuera transferido legalmente, alegando que le correspondía por derecho al haber sido adquirido mientras ambos convivían como pareja. Para reforzar su posición, se asesoró legalmente y gestionó una conciliación formal en un plazo de apenas dos días.

Milena Zárate en 'El valor de la verdad': “Lo hice por venganza”

El impacto emocional de la traición no solo llevó a Milena Zárate a exigir bienes materiales, sino que también la impulsó a actuar desde un lugar de desquite. En 'El valor de la verdad', reconoció que una parte de sus decisiones fue guiada por el deseo de hacer sentir a Edwin Sierra el daño causado.

“Lo hice por presionarlo, por vengarme de él. Después me di cuenta de que fue lo mejor que pude haber hecho. Cuando se le cayó la vergüenza, me empapeló. Pude terminar viviendo debajo de un puente”, comentó, dejando en claro que su accionar también fue una forma de protegerse legal y emocionalmente.

Entre los acuerdos alcanzados, además de la camioneta del año y los S/15.000 solicitados inicialmente, el comediante accedió a realizar depósitos mensuales para la manutención de la hija de ambos, reemplazar todos los muebles del hogar y entregar la propiedad del departamento. Milena enfatizó que, pese a tener la posibilidad de pedir más, su prioridad era asegurar un lugar seguro donde vivir junto a su hija.