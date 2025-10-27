HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Venezolana Korina Rivadeneira, esposa de Mario Hart, conmocionó las redes sociales al exponer que su salud emocional se vio afectada, algo que describió como una “tortura”.

Korina Rivadeneira mostró las consecuencias de la crisis emocional que sufrió meses atrás. Foto: Composición LR/Instagram.
Korina Rivadeneira mostró las consecuencias de la crisis emocional que sufrió meses atrás. Foto: Composición LR/Instagram.

Korina Rivadeneira utilizó sus redes sociales para revelar que sufrió una alopecia emocional, condición que le provocó la caída de gran parte de su cabello. La esposa de Mario Hart incluso confesó que llegó a temer quedarse calva. En su publicación también mostró los huecos que tenía como consecuencia de esta perdida capilar.

Según explicó, este problema le fue diagnosticado hace cinco meses y, hasta el día de hoy, continúa en tratamiento para superar esa crisis y recuperar su salud emocional. “Puede ser más dura y agresiva, lo digo porque conozco gente que está pasando por algo así de duro y es dificilísimo salir”, reveló la venezolana.  

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Korina Rivadeneyra confiesa que su matrimonio con Mario Hart sí fue para regularizar su situación migratoria en Perú

lr.pe

Korina Rivadeneira perdió gran parte de su cabello por una crisis emocional

A través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira reveló algo desconocido para sus seguidores: sufrió una alopecia emocional producto de una fuerte crisis emocional que afectó su vida familiar y laboral. Esta situación provocó que perdiera gran parte de su cabello, algo que la modelo describió como una verdadera “tortura”.

“Estaba trabajando muchisisísimo, dormía poco o nada y constantemente me invadían pensamientos que me saboteaban. El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y se salía un montón de pelo, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos de pelo, me comencé a preocupar porque era algo de todos los días y decía 'a este paso me voy a quedar calva'", explicó al comienzo la conductora de ‘Desvelados’.

PUEDES VER: María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

lr.pe

¿Cuál es el estado de salud de Korina Rivadeneira actualmente?

Tras no poder soportar más la caída de su cabello, Korina Rivadeneira decidió acudir a un especialista, quien le diagnosticó una alopecia causada por el estrés emocional. La doctora le recetó tratamientos y medicamentos para ayudarla a mejorar. Actualmente, la exchica reality aseguró que se encuentra mucho mejor, aunque ahora procura cuidar más su salud emocional.  

"(La doctora) me dijo que el pelo se me iba a caer por unos meses de forma agresiva y es así como funciona eso. Me mandó a hacer tratamiento con sprite, pastillas, tratamiento de mesoterapia, vitaminas, proteínas, todo dio sus frutos, ya no se me cae el pelo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, emociones y pedir ayuda cuando lo necesito", sostuvo la modelo de 33 años, quien ahora presume su renovada cabellera.

Notas relacionadas
Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

LEER MÁS
María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

LEER MÁS
Las acciones legales que pueden tomar las mujeres que sufren de tocamientos indebidos, tras caso de Korina Rivadeneira

Las acciones legales que pueden tomar las mujeres que sufren de tocamientos indebidos, tras caso de Korina Rivadeneira

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

LEER MÁS
Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

LEER MÁS
Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’: la modelo ganó S/25.000 tras responder las 20 preguntas del programa

Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’: la modelo ganó S/25.000 tras responder las 20 preguntas del programa

LEER MÁS
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025