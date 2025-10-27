Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina Rivadeneira utilizó sus redes sociales para revelar que sufrió una alopecia emocional, condición que le provocó la caída de gran parte de su cabello. La esposa de Mario Hart incluso confesó que llegó a temer quedarse calva. En su publicación también mostró los huecos que tenía como consecuencia de esta perdida capilar.

Según explicó, este problema le fue diagnosticado hace cinco meses y, hasta el día de hoy, continúa en tratamiento para superar esa crisis y recuperar su salud emocional. “Puede ser más dura y agresiva, lo digo porque conozco gente que está pasando por algo así de duro y es dificilísimo salir”, reveló la venezolana.

Korina Rivadeneira perdió gran parte de su cabello por una crisis emocional

A través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira reveló algo desconocido para sus seguidores: sufrió una alopecia emocional producto de una fuerte crisis emocional que afectó su vida familiar y laboral. Esta situación provocó que perdiera gran parte de su cabello, algo que la modelo describió como una verdadera “tortura”.

“Estaba trabajando muchisisísimo, dormía poco o nada y constantemente me invadían pensamientos que me saboteaban. El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y se salía un montón de pelo, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos de pelo, me comencé a preocupar porque era algo de todos los días y decía 'a este paso me voy a quedar calva'", explicó al comienzo la conductora de ‘Desvelados’.

¿Cuál es el estado de salud de Korina Rivadeneira actualmente?

Tras no poder soportar más la caída de su cabello, Korina Rivadeneira decidió acudir a un especialista, quien le diagnosticó una alopecia causada por el estrés emocional. La doctora le recetó tratamientos y medicamentos para ayudarla a mejorar. Actualmente, la exchica reality aseguró que se encuentra mucho mejor, aunque ahora procura cuidar más su salud emocional.

"(La doctora) me dijo que el pelo se me iba a caer por unos meses de forma agresiva y es así como funciona eso. Me mandó a hacer tratamiento con sprite, pastillas, tratamiento de mesoterapia, vitaminas, proteínas, todo dio sus frutos, ya no se me cae el pelo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, emociones y pedir ayuda cuando lo necesito", sostuvo la modelo de 33 años, quien ahora presume su renovada cabellera.