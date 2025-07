Korina Rivadeneira reveló que su matrimonio con Mario Hart no solo fue un paso sentimental, sino también una "locura de amor" por parte del piloto. La exchica reality confesó que fue su esposo quien le propuso casarse cuando ella estaba a punto de ser deportada del Perú por irregularidades con su documentación migratoria. El hecho ocurrió en 2017, cuando apenas iniciaban su relación.

La modelo venezolana compartió detalles emotivos de aquel momento, asegurando que estaba lista para dejar el país tras ser acusada públicamente por Magaly Medina de ser “una delincuente”. Según relató en el pódcast 'Más vale solo', su pareja no quiso dejarla partir y, en un gesto inesperado, le pidió matrimonio frente al mar, con anillo incluido.

Korina Rivadeneira y sus problemas con Migraciones

Korina Rivadeneira atravesó una difícil etapa en 2017 luego de que la Superintendencia Nacional de Migraciones advirtiera una irregularidad en su documentación: la dirección registrada no coincidía con su domicilio real. Aunque la modelo admite que no había actualizado sus datos a tiempo, cuestionó la reacción de las autoridades y el escándalo que se generó a partir del hecho.

“Me querían sacar por esa estupidez, pero son reglas y formas de Migraciones”, declaró la exchica reality, quien recordó que incluso compró su pasaje para regresar a Venezuela. En medio del proceso, se sintió hostigada por las críticas de figuras como Magaly, quien la acusó en televisión nacional de ser una “estafadora”. Esta presión fue el detonante para tomar la decisión de abandonar el país.

La propuesta inesperada de Mario Hart en la playa

Cuando Korina Rivadeneira estaba a punto de irse del Perú, Mario Hart la sorprendió con una propuesta inesperada. “Mario estaba trabajando, yo lo llamé y le dije: ‘Me estoy yendo al aeropuerto, ya compré mi pasaje, estoy con mi maleta, gracias por todo’”, recordó. Fue en ese instante cuando el piloto tomó una decisión crucial.

Esa misma noche la llevó a la playa, el lugar favorito de Korina, sacó un anillo y le pidió matrimonio. “Me pareció una locura, obviamente. Me dijo: ‘Hagamos esto, por más que no estaba en nuestros planes casarnos. Si esto va a ayudar a que tú te quedes y estemos juntos…’”, narró la también actriz, muy emocionada. Korina dejó en claro que no se trató de un matrimonio por conveniencia. “El simple hecho de que Mario haya hecho esto por mí ha sido una muestra de amor enorme”, dijo en el pódcast.