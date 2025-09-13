HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

Con banda, corona y mucho humor, María Pía Copello recreó un certamen de belleza para celebrar que el pan con chicharrón venció a la arepa venezolana en el ‘Mundial de Desayunos’.

María Pía Copello recrea victoria de Perú al estilo de un certamen de belleza. Foto: composición LR/difusión/TikTok
María Pía Copello recrea victoria de Perú al estilo de un certamen de belleza. Foto: composición LR/difusión/TikTok

La presentadora María Pía Copello celebró a lo grande el triunfo del Perú en el 'Mundial de Desayunos' organizado por el streamer español Ibai Llanos. El tradicional pan con chicharrón superó a la arepa venezolana en una final de infarto, y la conductora no encontró mejor forma de festejar que recreando una parodia de concurso de belleza donde representó a nuestro país.

“Somos los campeones del 'Mundial de Desayunos'. Cuando nos unimos, logramos cosas increíbles. Nuestra gastronomía no tiene competencia. ¡Viva el Perú, viva nuestra gastronomía! Viva el pan con chicharrón”, expresó María Pía Copello en el video que compartió en Instagram y TikTok.

María Pía Copello celebra triunfo del Perú frente a Venezuela

En la divertida puesta en escena, la conductora de 'Mande quien mande' lució una banda de Miss Pan con Chicharrón, mientras que la modelo venezolana Korina Rivadeneira representó a la Miss Arepa, en alusión al duelo gastronómico entre ambos países. Al escuchar los resultados en la parodia, Copello no dudó en saltar de alegría, sonreír y hasta recibir una corona simbólica, simulando la victoria peruana.

En la descripción del clip, la conductora escribió con orgullo: “¡Perú es campeón en el Mundial de Desayunos'!”, mensaje que recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores agradeciendo su entusiasmo y humor.

El triunfo histórico del pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos'

El 13 de septiembre, el pan con chicharrón se consagró como el mejor desayuno del mundo en la competencia virtual organizada por Ibai Llanos. En la gran final, el sánguche peruano alcanzó más de 12,8 millones de votos, superando por un estrecho margen a la arepa venezolana, que sumó 12,6 millones.

La reñida votación fue seguida en vivo por miles de peruanos desde plazas, mercados y restaurantes, generando una auténtica fiesta digital y presencial. Al anunciar el resultado, Llanos levantó el curioso trofeo de la “sartén dorada” y exclamó: “¡El pan con chicharrón lo consiguió! Aquí tienen el trofeo oficial del 'Mundial de Desayunos'”.

