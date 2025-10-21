Melissa Klug confirma crisis en su relación con Jesús Barco tras ampay: "Si no se resuelve, ni modo"

El vínculo amoroso entre Melissa Klug y Jesús Barco parece haber llegado a un punto de inflexión. Tras varios días de rumores y especulaciones en redes sociales, la empresaria chalaca confirmó que su romance con el futbolista de Alianza Huánuco atraviesa una crisis. La revelación llegó después de que circularan imágenes del jugador disfrutando de un día de piscina con amigos y un grupo de mujeres, situación que despertó las sospechas de una posible ruptura.

El último fin de semana, Melissa Klug publicó un comunicado en Instagram donde daba por concluida su relación con Barco. “Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio”, escribió la empresaria chalaca. Sin embargo, la publicación fue eliminada minutos después, lo que avivó los comentarios sobre un impulso emocional o un intento de reconciliación.

Melissa Klug y su 'resignación' tras crisis con Jesús Barco: "Si no se resuelve..."

Horas después de la difusión del polémico informe televisivo, la empresaria se comunicó con la producción del programa ‘Magaly TV, la firme’ para aclarar los rumores. En su mensaje, Melissa Klug reconoció que su relación con Jesús Barco pasa por una etapa complicada, pero descartó tajantemente que existan terceras personas involucradas en la crisis.

“Ayer te dije que fue un error. Estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo”, expresó Klug en un mensaje enviado al productor del programa de espectáculos.

La frase “si no se resuelve, ni modo” reflejó una actitud de aceptación ante una posible separación definitiva. La empresaria, conocida por su carácter fuerte y su franqueza, dejó entrever que, aunque mantiene la esperanza de salvar su relación, también está dispuesta a continuar su vida si no logran superar las diferencias.

El ampay de Jesús Barco con amigas difundido por 'Magaly TV, la firme'

El detonante de la controversia fue el informe presentado por Magaly Medina en su programa, donde se mostró a Jesús Barco compartiendo un día de piscina en Huánuco junto a los futbolistas Carlos Ascues y 'La Hiena' Gómez, además de varias jóvenes. En las imágenes, el deportista aparecía relajado, riendo y disfrutando de tragos, mientras su pareja, Melissa Klug, permanecía en Lima.

La conductora no dudó en comentar el episodio con su característico tono irónico. “Ella puso el comunicado y lo retiró, diciendo que su relación sentimental con Jesús Barco había llegado a su fin. Oye, bien tranquila lo escribió, ¿no?”, señaló Medina durante la emisión, destacando la serenidad con la que Klug había anunciado inicialmente el final del vínculo.