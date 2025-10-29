HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rebeca Escribes viaja a España para celebrar graduación de su hijo mayor en prestigiosa universidad: "Soy una madre orgullosa"

La carismática conductora Rebeca Escribens dejó esta semana 'América espectáculos' para acompañar a su primogénito, el galardonado arquitecto Diego Hernández, en esta importante etapa de su vida.

Diego Hernández, hijo de Rebeca Escribens, ha sido galardonado en Perú por su trabajo como arquitecto.
Diego Hernández, hijo de Rebeca Escribens, ha sido galardonado en Perú por su trabajo como arquitecto. | Foto: composición captura Rebeca Escribens

Rebeca Escribens sorprendió esta semana al ausentarse de la conducción de 'América espectáculos', pero la razón detrás conmovió a muchos: la querida presentadora peruana viajó a España para celebrar un logro muy especial en familia. Su hijo mayor, Diego Hernández Escribens —arquitecto premiado en Perú— se graduó de la maestría en una reconocida universidad europea, y ella no dudó en estar presente.

El martes 28 de octubre, la presentadora de América TV compartió con emoción imágenes y palabras dedicadas a su primogénito, dejando en claro que, más allá de los reflectores, nada la llena más que ser madre y celebrar los logros de sus hijos.

PUEDES VER: Magaly Solier reaparece tras ser internada en hospital y es homenajeada en universidad de su natal Huanta

lr.pe

Rebeca Escribes viaja a España para celebrar graduación de su hijo mayor

A través de Instagram, Rebeca Escribens compartió momentos emocionantes de la graduación de su hijo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), una institución pública española de gran prestigio que destaca en rankings internacionales y se enfoca en carreras como la arquitectura. "Soy una madre orgullosa", expresó poco antes de que inicie la ceremonia.

En otra publicación, donde capturó el preciso instante en que su primogénito recibe el diploma, la conductora de 'América espectáculos' recordó: "Llegó a nuestras vidas siendo una criatura cuidada por dos criaturas más". Con honestidad, habló de los desafíos de la maternidad temprana y del camino recorrido junto al papá de Diego: "Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad (tenía 17 años) y a un padre muy jovencito, que con aciertos y errores supieron sacarlo adelante. Hoy, Diego tiene la certeza de que sus padres siempre estuvieron, están y estarán juntos, por él y para él", manifestó antes de agradecer a sus padres y a sus suegros por el apoyo que le brindaron en la crianza.

PUEDES VER: Crisis en Son del Duke: Kassandra Chamané y animador 'El Santeño' también renuncian al grupo "por su bienestar emocional"

lr.pe

¿Quién es Diego Hernández, el hijo mayor de Rebeca Escribens?

Diego Hernández Escribens, hijo mayor de la conductora Rebeca Escribens, ha mantenido un perfil bajo lejos de las cámaras, pero ha sabido destacar en el mundo de la arquitectura. Graduado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), complementó su formación con estudios en la Universidad Europea de Madrid. Desde 2018, lidera como director y cofundador el estudio 404 Arquitectura, reconocido por su enfoque contemporáneo y sostenible en proyectos urbanos y residenciales.

En 2022, recibió un premio de la Bienal de Arquitectura Peruana en la categoría multifamiliar de baja escala. Rebeca celebró el logro con orgullo, reafirmando que su mayor alegría no está en los reflectores, sino en los triunfos de sus hijos.

