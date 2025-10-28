Magaly Solier reaparece tras ser internada en hospital y es homenajeada en universidad de su natal Huanta

Luego de semanas de incertidumbre sobre su estado de salud, Magaly Solier volvió a mostrarse públicamente en un acto oficial que tuvo lugar en Huanta, su ciudad natal. La galardonada actriz ayacuchana, reconocida por sus trabajos en éxitos como 'La teta asustada' y por representar a la mujer andina en el cine internacional, había sido hospitalizada en septiembre tras sufrir una intoxicación, según confirmó el Hospital de Huanta. Su situación generó preocupación entre sus seguidores y colegas, quienes expresaron su apoyo en redes sociales y medios de comunicación.

La reaparición de Magaly se dio en medio de una visita organizada por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), institución que ella misma respaldó desde sus inicios. El evento marcó su regreso a la vida pública y fue acompañado por imágenes oficiales.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

Magaly Solier reaparece en público tras hospitalización

La actriz huantina Magaly Solier fue recibida por las autoridades de la UNAH, entre ellas la Dra. Hilda Maribel Huayhua Mamani y la Dra. Roxani Keewong Zapata, junto a estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental. Durante el encuentro, le expresaron su admiración por su trayectoria y por el respaldo que ha brindado a la universidad desde sus inicios. Solier, emocionada, destacó el esfuerzo de los jóvenes huantinos por formarse con responsabilidad y amor por su tierra, a la que se le conoce como la 'Esmeralda de los Andes'.

Luego, la recordada protagonista de 'Madeinusa' recorrió los pabellones del campus, donde recibió saludos y muestras de afecto de la comunidad universitaria. En las fotos oficiales compartidas por la UNAH, se le ve en buen estado de salud, tras semanas de recuperación.

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

¿Qué pasó con Magaly Solier?

El 24 de septiembre, el Hospital de Huanta confirmó que Magaly Solier había sido internada por un cuadro de intoxicación. Aunque no se detallaron las causas, el centro médico detalló que permanecía bajo atención y evolución favorable, mientras que Manuel Valdivia, jefe de Seguridad Ciudadana de Huanta, declaró sobre el estado en que la hallaron en su chacra: "La encontramos tendida en el piso convulsionando producto de la sustancia". La noticia fue difundida por medios nacionales y generó una ola de solidaridad entre cineastas, actores y seguidores, quienes destacaron su legado en el cine peruano.

Durante los días posteriores, diversas figuras del arte se pronunciaron en redes sociales, recordando el impacto de Solier en la representación de las culturas andinas. La actriz, que ha sido galardonada en festivales internacionales, continúa siendo un referente de identidad y resistencia para miles de peruanos.