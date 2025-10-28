HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Espectáculos

Magaly Solier reaparece tras ser internada en hospital y es homenajeada en universidad de su natal Huanta

Vuelve con fuerza, entre los aplausos de la comunidad de la UNAH. En septiembre, la galardonada actriz ayacuchana Magaly Solier fue hospitalizada tras ser hallada en estado crítico en su chacra.

La actriz Magaly Solier fue ingresada a trauma shock en septiembre tras sufrir intoxicación.
La actriz Magaly Solier fue ingresada a trauma shock en septiembre tras sufrir intoxicación. | Foto: composición LR/Facebook/Yess Killa

Luego de semanas de incertidumbre sobre su estado de salud, Magaly Solier volvió a mostrarse públicamente en un acto oficial que tuvo lugar en Huanta, su ciudad natal. La galardonada actriz ayacuchana, reconocida por sus trabajos en éxitos como 'La teta asustada' y por representar a la mujer andina en el cine internacional, había sido hospitalizada en septiembre tras sufrir una intoxicación, según confirmó el Hospital de Huanta. Su situación generó preocupación entre sus seguidores y colegas, quienes expresaron su apoyo en redes sociales y medios de comunicación.

La reaparición de Magaly se dio en medio de una visita organizada por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), institución que ella misma respaldó desde sus inicios. El evento marcó su regreso a la vida pública y fue acompañado por imágenes oficiales.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

lr.pe

Magaly Solier reaparece en público tras hospitalización

La actriz huantina Magaly Solier fue recibida por las autoridades de la UNAH, entre ellas la Dra. Hilda Maribel Huayhua Mamani y la Dra. Roxani Keewong Zapata, junto a estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental. Durante el encuentro, le expresaron su admiración por su trayectoria y por el respaldo que ha brindado a la universidad desde sus inicios. Solier, emocionada, destacó el esfuerzo de los jóvenes huantinos por formarse con responsabilidad y amor por su tierra, a la que se le conoce como la 'Esmeralda de los Andes'.

Luego, la recordada protagonista de 'Madeinusa' recorrió los pabellones del campus, donde recibió saludos y muestras de afecto de la comunidad universitaria. En las fotos oficiales compartidas por la UNAH, se le ve en buen estado de salud, tras semanas de recuperación.

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

Magaly Solier reaparece tras semanas de haber sido hospitalizada por intoxicación. Foto: Yess Killa

PUEDES VER: Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla en el velorio de su madre, Elvia García

lr.pe

¿Qué pasó con Magaly Solier?

El 24 de septiembre, el Hospital de Huanta confirmó que Magaly Solier había sido internada por un cuadro de intoxicación. Aunque no se detallaron las causas, el centro médico detalló que permanecía bajo atención y evolución favorable, mientras que Manuel Valdivia, jefe de Seguridad Ciudadana de Huanta, declaró sobre el estado en que la hallaron en su chacra: "La encontramos tendida en el piso convulsionando producto de la sustancia". La noticia fue difundida por medios nacionales y generó una ola de solidaridad entre cineastas, actores y seguidores, quienes destacaron su legado en el cine peruano.

Durante los días posteriores, diversas figuras del arte se pronunciaron en redes sociales, recordando el impacto de Solier en la representación de las culturas andinas. La actriz, que ha sido galardonada en festivales internacionales, continúa siendo un referente de identidad y resistencia para miles de peruanos.

Notas relacionadas
Cineastas se solidarizan con Magaly Solier: "Nos dio grandes alegrías con sus películas y enseñó a amar al Perú"

Cineastas se solidarizan con Magaly Solier: "Nos dio grandes alegrías con sus películas y enseñó a amar al Perú"

LEER MÁS
Norma Martínez: "El arte es el territorio que nos permite ejercitar nuestra libertad"

Norma Martínez: "El arte es el territorio que nos permite ejercitar nuestra libertad"

LEER MÁS
Hospital de Huanta asegura que Magaly Solier está estable tras ser internada por intoxicación: "Continúa bajo atención"

Hospital de Huanta asegura que Magaly Solier está estable tras ser internada por intoxicación: "Continúa bajo atención"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yiddá Eslava expone por primera vez el momento exacto en que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi: "Abrí la caja de Pandora"

Yiddá Eslava expone por primera vez el momento exacto en que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi: "Abrí la caja de Pandora"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

LEER MÁS
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

LEER MÁS
Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla en el velorio de su madre, Elvia García

Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla en el velorio de su madre, Elvia García

LEER MÁS
Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Bárbara Cam, la nueva reina de la Vendimia de Paracas?

¿Quién es y a qué se dedica Bárbara Cam, la nueva reina de la Vendimia de Paracas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

[YouTube FPF, En Vivo] Perú vs Panamá HOY en DIRECTO por el amistoso internacional: la visita se pone en ventaja

Espectáculos

¿Qué fue de Ana Olórtegui, la joven que brilló en ‘Combate’ y que probó suerte en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’?

Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Carlos Miguel asegura que su hermano ha destruido el Grupo Guinda y le manda fuerte mensaje: “No uses mis palabras para victimizarte”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025