Espectáculos

Eva Ayllón hace llorar a Rebeca Escribens en vivo en 'América espectáculos' con emotiva sorpresa en su aniversario: "Lo mucho que te quiero"

Rebeca Escribens celebraba su décimo aniversario en 'América espectáculos' sin imaginar que Eva Ayllón aparecería en el set con un detalle, provocando que rompiera en llanto.

Rebeca Escribens celebró en vivo su aniversario como conductora de 'América hoy' el 1 de octubre.
Rebeca Escribens celebró en vivo su aniversario como conductora de 'América hoy' el 1 de octubre.

Rebeca Escribens vivió un conmovedor momento en vivo durante la emisión de 'América espectáculos' este 1 de octubre, fecha en la que celebró su décimo aniversario como conductora del programa. Rodeada del afecto de sus colegas en América Televisión, la actriz y presentadora peruana fue homenajeada por su trayectoria, carisma y dedicación, consolidando así una década de conexión con el público peruano desde las mañanas.

Lo que Rebeca no imaginaba era que la celebración guardaba una sorpresa muy especial: la inesperada aparición de la reconocida cantante Eva Ayllón en pleno set. La artista ingresó con un emotivo gesto que tocó profundamente a Escribens, provocando que rompiera en llanto frente a las cámaras.

PUEDES VER: Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

lr.pe

Eva Ayllón hace llorar a Rebeca Escribens en vivo en 'América espectáculos' con emotiva sorpresa en su aniversario

La celebración del décimo aniversario de Escribens en 'América espectáculos' alcanzó su punto más emotivo cuando Eva Ayllón apareció inesperadamente en el set, entonando los versos de 'Rebeca': "Rebeca, yo muero por ti, ay sí, lejos de ti me encuentro abatida". La canción, que el padre de Rebeca solía cantarle en cada cumpleaños, desató una oleada de recuerdos que la hicieron romper en llanto.

Arrodillada frente a la cantante, Rebeca exclamó entre lágrimas: "¡Eva Ayllón!", mientras Eva la consolaba con ternura: "No me vayas, Rebeca, a olvidar". La artista reveló que se había levantado a las seis de la mañana solo para sorprenderla: "Eso es para que veas lo mucho que te quiero", dijo, antes de bendecirla con palabras llenas de cariño: "Que todos tus sueños y anhelos se cumplan, que el universo esté siempre contigo".

PUEDES VER: Rebeca Escribens molesta con Marcelo Tinelli por anunciar separación y le aconseja a Milett Figueroa: "Mándalo a rodar"

lr.pe

Rebeca Escribens a Eva Ayllón: "El mejor regalo de la vida"

El momento se tornó aún más especial en 'América espectáculos' cuando Eva Ayllón le agradeció por su autenticidad y profesionalismo a Rebeca Escribens: "Gracias por tu dedicación, por tu arte, por ser tan profesional, tan linda, tan franca y tan sin filtro". La conductora, aún conmovida, respondió: "Es el mejor regalo. Amo la música criolla y esa canción me la cantaba siempre mi papá todas las veces que yo cumplía años".

La cantante de música criolla aprovechó la ocasión para invitarla a su primer concierto en solitario en el Parque de la Exposición el 29 de noviembre, donde celebrará sus 55 años de carrera. Rebeca sentenció con entusiasmo: "Claro que sí, voy a estar ahí para aplaudirte y celebrarte siempre. Es un un honor que hayas estado esta mañana conmigo. Es el mejor regalo de la vida y tú lo sabes".

