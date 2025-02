Actualmente, Pietro Sibille ha retomado su carrera actoral y participa en la película ‘La habitación negra’, donde interpreta a un presentador de un programa de televisión. Este proyecto marca su regreso a la actuación tras su proceso de rehabilitación, ya que el actor ha confesado haber cumplido un año de sobriedad.

El reconocido actor peruano Pietro Sibille ha completado un proceso de rehabilitación de dos años, enfocado en recuperar su bienestar personal y profesional, marcando así un nuevo capítulo en su vida. Tras enfrentar momentos difíciles, el artista buscó apoyo en especialistas y en su círculo cercano para superar los desafíos que afectaron su carrera.

La confesión de Pietro Sibille

Luego de un largo proceso de rehabilitación, finalmente Pietro Sibille vuelve a las pantallas con la película ‘La habitación negra’, donde tendrá un papel antagónico. Por ello, el actor brindó una entrevista al diario El Comercio, donde se animó a revelar que, al inicio de su carrera en la actuación, cayó en una adicción.

“Mi vida ha sido una montaña rusa de excesos, desenfrenos, delirio y sufrimiento. Pasé por un largo y difícil proceso de rehabilitación. Estuve dos años internado en un centro de rehabilitación, enfrentando un grave problema con el alcohol, una enfermedad que me esclavizaba”, reconoció en su entrevista con el citado diario.

Se sabe que Pietro Sibille anteriormente ya había superado su adicción a la cocaína, pero su alcoholismo fue aún mayor y le ocasionó problemas.

“Antes estuve enganchado a la coca, pero poco a poco logré dejarla, aunque me costó bastante. No sé cómo lo hice, porque es una droga muy difícil de superar. Sin embargo, el verdadero problema era el alcohol. Es muy difícil entender a un alcohólico si no lo has vivido. En el centro aprendes que nadie puede comprender esa lucha a menos que la haya enfrentado”, añadió sobre su proceso de rehabilitación.

Pietro Sibille se confiesa en una conmovedora entrevista.

Cumplió un año sobrio

Por otro lado, Pietro Sibille reveló que ya lleva un año sobrio, por lo que siente, por primera vez, que es libre en mucho tiempo.

“Llegué a un punto en el que no podía mantenerme sobrio. El alcohol, como cualquier adicción, te convierte en un esclavo. Pero ahora estoy recuperado. No ha sido fácil, pero finalmente lo he logrado y me siento orgulloso. Es una lucha constante y diaria, donde debo ser consciente de cada acción, trabajar en mis defectos de carácter y asistir a terapia”, concluyó.