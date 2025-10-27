HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Johanna San Miguel sorprende con colaboración junto al ‘Tío Machín’ y conmueve a fans de 'Pataclaún': "Un encuentro esperado"

Actriz compartió un divertido encuentro con artista callejero 'Tío Machín' y logró que Carlos Alcántara le envíe un saludo al artista callejero.

Encuentro entre 'Queca' y el 'Tío Machín' tiene 1 millón de visualizaciones en TikTok.
Encuentro entre 'Queca' y el 'Tío Machín' tiene 1 millón de visualizaciones en TikTok. | Foto: composición LR/ johanna.sanmiguel/TikTok

La actriz Johanna San Miguel sorprendió a sus seguidores al aparecer nuevamente caracterizada como 'Queca', su recordado personaje de la serie 'Pataclaún', para protagonizar un emotivo y divertido encuentro con el artista callejero conocido como el ‘Tío Machín’. Ambos coincidieron en las calles de Lima, donde interpretaron una espontánea presentación que rápidamente captó la atención de los transeúntes y choferes.

'Queca' y el 'Tío Machín' de 'Pataclaún' despiertan nostalgia y alegría en redes sociales

Entre bromas, ocurrencias y gestos nostálgicos, 'Queca' y el 'Tío Machín' lograron recrear parte de la magia del clásico programa que marcó a toda una generación. "Un encuentro esperado", escribió Johanna en sus redes sociales, acompañando el video que conmovió a los fanáticos de 'Pataclaún'.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

lr.pe

Durante la divertida jornada, ‘Queca’ y el ‘Tío Machín’ entretuvieron a conductores y peatones, quienes respondieron con risas, aplausos e incluso algunas monedas en señal de agradecimiento. El reencuentro entre ambos personajes evocó los tiempos de la televisión humorística peruana y generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Además, Johanna logró que Carlos Alcántara, el recordado ‘Machín’ de 'Pataclaún', envíe un saludo al artista callejero, cerrando así un emotivo homenaje a los entrañables personajes del programa.

¿Quién es el 'Tío Machín'?

El ‘Tío Machín’ es en realidad Christopher Bracamonte, un artista callejero de 53 años, conocido en las calles de Lima por su impresionante parecido con el personaje de Carlos Alcántara. Taxistas, comerciantes y transeúntes lo reconocen y lo saludan como si fuera el verdadero 'Machín', a lo que él responde con simpatía, bromas y sus característicos pasos de baile.

PUEDES VER: Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

lr.pe

Bracamonte es analista de sistemas de profesión, pero abandonó ese camino para dedicarse al arte. Su personaje es una mezcla de 'Machín' y 'don Carlos', el padre del personaje original.

Notas relacionadas
Gonzalo Torres habla sobre Pataclaun y afirma que no era machista: "El humor debe evolucionar"

Gonzalo Torres habla sobre Pataclaun y afirma que no era machista: "El humor debe evolucionar"

LEER MÁS
Gonzalo Torres sorprende al confesar que llegó a odiar a su personaje Gonzalete de 'Pataclaun': "Soy más que eso"

Gonzalo Torres sorprende al confesar que llegó a odiar a su personaje Gonzalete de 'Pataclaun': "Soy más que eso"

LEER MÁS
'Gonzalete' se sincera y revela por qué terminó 'Pataclaun', la exitosa serie de TV de los noventa

'Gonzalete' se sincera y revela por qué terminó 'Pataclaun', la exitosa serie de TV de los noventa

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Nadeska Widausky confiesa que le fue infiel a 'Chemo' Ruiz con dos personas, incluyendo otro futbolista

Nadeska Widausky confiesa que le fue infiel a 'Chemo' Ruiz con dos personas, incluyendo otro futbolista

LEER MÁS
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez en venganza por presunto romance clandestino con integrante de Axé Bahía

Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez en venganza por presunto romance clandestino con integrante de Axé Bahía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025