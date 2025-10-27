Encuentro entre 'Queca' y el 'Tío Machín' tiene 1 millón de visualizaciones en TikTok. | Foto: composición LR/ johanna.sanmiguel/TikTok

Encuentro entre 'Queca' y el 'Tío Machín' tiene 1 millón de visualizaciones en TikTok. | Foto: composición LR/ johanna.sanmiguel/TikTok

La actriz Johanna San Miguel sorprendió a sus seguidores al aparecer nuevamente caracterizada como 'Queca', su recordado personaje de la serie 'Pataclaún', para protagonizar un emotivo y divertido encuentro con el artista callejero conocido como el ‘Tío Machín’. Ambos coincidieron en las calles de Lima, donde interpretaron una espontánea presentación que rápidamente captó la atención de los transeúntes y choferes.

'Queca' y el 'Tío Machín' de 'Pataclaún' despiertan nostalgia y alegría en redes sociales

Entre bromas, ocurrencias y gestos nostálgicos, 'Queca' y el 'Tío Machín' lograron recrear parte de la magia del clásico programa que marcó a toda una generación. "Un encuentro esperado", escribió Johanna en sus redes sociales, acompañando el video que conmovió a los fanáticos de 'Pataclaún'.

Durante la divertida jornada, ‘Queca’ y el ‘Tío Machín’ entretuvieron a conductores y peatones, quienes respondieron con risas, aplausos e incluso algunas monedas en señal de agradecimiento. El reencuentro entre ambos personajes evocó los tiempos de la televisión humorística peruana y generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Además, Johanna logró que Carlos Alcántara, el recordado ‘Machín’ de 'Pataclaún', envíe un saludo al artista callejero, cerrando así un emotivo homenaje a los entrañables personajes del programa.

¿Quién es el 'Tío Machín'?

El ‘Tío Machín’ es en realidad Christopher Bracamonte, un artista callejero de 53 años, conocido en las calles de Lima por su impresionante parecido con el personaje de Carlos Alcántara. Taxistas, comerciantes y transeúntes lo reconocen y lo saludan como si fuera el verdadero 'Machín', a lo que él responde con simpatía, bromas y sus característicos pasos de baile.

Bracamonte es analista de sistemas de profesión, pero abandonó ese camino para dedicarse al arte. Su personaje es una mezcla de 'Machín' y 'don Carlos', el padre del personaje original.