'Gonzalete' se sincera y revela el por qué acabó la exitosa serie 'Pataclaun'.

Gonzalo Torres, actor que dio vida a 'Gonzalete' en 'Pataclaun' se sinceró y contó detalles de por qué la muy famosa serie cómica llegó a su fin. Durante el programa de streaming 'Good Time', el actor preció que la serie de TV no duró mucho. "No duró tanto. Uno cree que fueron un montón de capítulos"

Asimismo, fue consultado sobre por qué llegó a su fin, por lo que, el querido actor, se sinceró y precisó que llegó un momento en el que todo se desgasta. "Lo que pasa es que una familia se desgasta, habíamos estado dos años juntos. Antes de esos años, hemos estado como 5 o 6, en otros casos 7 años juntos", sostuvo.

Gonzalo Torres se sincera y comentó detalles de por qué 'Pataclaun' llegó a su fin

Según siguió comentando el actor Gonzalo Torres, luego de haber estado tantos años juntos realizando la serie 'Pataclaun', llegó un momento en el que ya no se caían bien. "Entonces la cuestión fue, oe ya no me caes tan bien. Pero es lo normal", indicó.

Además, comentó que poco a poco fue natural el distanciamiento, debido a que al terminar la temporada en diciembre, durante el descanso que tenían en enero y febrero, ninguno de los actores fue convocado para seguir con las grabaciones. "Pasaron los días y nadie dijo, ¿aló? Cada uno ya se arrancó", precisó en 'Habla Good'.

Aunque, tambiénsostuvo que el ambiente no siempre fue grato entre los actores de 'Pataclaun'. "Había ciertas diferencias. No había una amistad".

¿Qué fue 'Pataclaun'?

'Pataclaun' fue un programa de televisión de comedia muy popular en el Perú que fue transmitida entre el año 1997 y 1999. Se transmitía a través de la señal de Frecuencia Latina, canal 2 y fue dirigido por July Naters. El show inició en un grupo de teatro que realiza 'clown', el cual existia desde inicios del año 1990. Los personajes fueron: Wendy, Machín, Queca, Gonzalete, Tony y Monchi.