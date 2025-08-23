HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

'Gonzalete' se sincera y revela por qué terminó 'Pataclaun', la exitosa serie de TV de los noventa

Gonzalo Torres, conocido por su papel de 'Gonzalete' en 'Pataclaun', reveló las razones del fin de la aclamada serie."Lo que pasa es que una familia se desgasta, habíamos estado dos años juntos".

'Gonzalete' se sincera y revela el por qué acabó la exitosa serie 'Pataclaun'.
'Gonzalete' se sincera y revela el por qué acabó la exitosa serie 'Pataclaun'. | Foto: Composición LR/GoodTime.

Gonzalo Torres, actor que dio vida a 'Gonzalete' en 'Pataclaun' se sinceró y contó detalles de por qué la muy famosa serie cómica llegó a su fin. Durante el programa de streaming 'Good Time', el actor preció que la serie de TV no duró mucho. "No duró tanto. Uno cree que fueron un montón de capítulos"

Asimismo, fue consultado sobre por qué llegó a su fin, por lo que, el querido actor, se sinceró y precisó que llegó un momento en el que todo se desgasta. "Lo que pasa es que una familia se desgasta, habíamos estado dos años juntos. Antes de esos años, hemos estado como 5 o 6, en otros casos 7 años juntos", sostuvo.

PUEDES VER: Montserrat Brugué, Monchi de Pataclaun, sorprende al confesar su edad real y causa revuelo: "No ha perdido su dulzura"

lr.pe

Gonzalo Torres se sincera y comentó detalles de por qué 'Pataclaun' llegó a su fin

Según siguió comentando el actor Gonzalo Torres, luego de haber estado tantos años juntos realizando la serie 'Pataclaun', llegó un momento en el que ya no se caían bien. "Entonces la cuestión fue, oe ya no me caes tan bien. Pero es lo normal", indicó.

Además, comentó que poco a poco fue natural el distanciamiento, debido a que al terminar la temporada en diciembre, durante el descanso que tenían en enero y febrero, ninguno de los actores fue convocado para seguir con las grabaciones. "Pasaron los días y nadie dijo, ¿aló? Cada uno ya se arrancó", precisó en 'Habla Good'.

Aunque, tambiénsostuvo que el ambiente no siempre fue grato entre los actores de 'Pataclaun'. "Había ciertas diferencias. No había una amistad".

PUEDES VER: El misterio detrás de la muerte de Tony de ‘Pataclaun’ y su fantasma: ¿dónde está ‘enterrado’?

lr.pe

¿Qué fue 'Pataclaun'?

'Pataclaun' fue un programa de televisión de comedia muy popular en el Perú que fue transmitida entre el año 1997 y 1999. Se transmitía a través de la señal de Frecuencia Latina, canal 2 y fue dirigido por July Naters. El show inició en un grupo de teatro que realiza 'clown', el cual existia desde inicios del año 1990. Los personajes fueron: Wendy, Machín, Queca, Gonzalete, Tony y Monchi.

Notas relacionadas
Johanna San Miguel se encuentra a ‘Machín’ en plena calle y su conversación se hace viral: “Necesito contenido con él”

Johanna San Miguel se encuentra a ‘Machín’ en plena calle y su conversación se hace viral: “Necesito contenido con él”

LEER MÁS
Montserrat Brugué, Monchi de Pataclaun, sorprende al confesar su edad real y causa revuelo: "No ha perdido su dulzura"

Montserrat Brugué, Monchi de Pataclaun, sorprende al confesar su edad real y causa revuelo: "No ha perdido su dulzura"

LEER MÁS
El misterio detrás de la muerte de Tony de ‘Pataclaun’ y su fantasma: ¿dónde está ‘enterrado’?

El misterio detrás de la muerte de Tony de ‘Pataclaun’ y su fantasma: ¿dónde está ‘enterrado’?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ivana Yturbe confirma fecha y lugar de su boda religiosa con Beto Da Silva: durará 3 días y será en Cusco

Ivana Yturbe confirma fecha y lugar de su boda religiosa con Beto Da Silva: durará 3 días y será en Cusco

LEER MÁS
Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Ana Lucía Urbina está feliz en Corazón Serrano, pero confiesa: “Mi sueño siempre ha sido ser solista”

Ana Lucía Urbina está feliz en Corazón Serrano, pero confiesa: “Mi sueño siempre ha sido ser solista”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick

Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

Carlos Orozco dice que callaría si la pareja de Macla Yamada la engaña y ella responde: “Eres un c***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota