Gonzalo Torres habla sobre Pataclaun y afirma que no era machista: "El humor debe evolucionar"

En la última edición del programa 'MoodCast', Gonzalo Torres tuvo la oportunidad de abordar diferentes etapas de su carrera profesional, especialmente su participación en la querida serie peruana Pataclaun. El actor peruano resaltó que, entre varias cosas, no le molesta que le llamen 'Gonzalete'.

En particular, le preguntaron al comediante peruano si Pataclaun tenía un enfoque machista. Ante ello, Gonzalo subrayó que, pese a los diferentes tonos, frases y escenas del programa de televisión, rechazaba tal idea. Explicó que en algunos episodios se dejaba en claro que esas actitudes estaban incorrectas.

¿Pataclaún era machista? Gonzalo Torres responde

La conducción de 'MoodCast' le preguntó a Gonzalo Torres si Pataclaún era machista, a lo que se opuso sin dudarlo. "A Machín siempre se le iba a decir: 'Oye, lo que estás haciendo está mal '", respondió en referencia a las escenas donde el personaje de Carlos Alcántara trataba mal a Wendy Janet. Además, recalcó que el "humor debe evolucionar", porque la percepción del público cambia con el paso de los años.

Sin embargo, el actor peruano reconoció que la ironía y el sarcasmo del programa podían llegar a ser bastante directos, lo que generaba rechazo por parte de algunos televidentes. De hecho, comparó a Pataclaún con 'El Chavo del 8' o 'Los Simpsons', que tenían algunos episodios cuestionables, pero respondían a la época de las series.

¿A Gonzalo Torres le molesta que le digan 'Gonzalete'?

Por otro lado, el presentador de televisión aclaró los rumores sobre una supuesta incomodidad porque lo llamen 'Gonzalete', pero resaltó que no le causa fastidio, ya que él mismo se puso el nombre. Aunque señaló que ha recibido comparaciones con su personaje de Pataclaún cuando, por ejemplo, se ríe en una conversación. "No estoy imitando a 'Gonzalete', él viene de mí", expresó.