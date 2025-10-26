Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”
“Parece tu hermano menor”. El abuelo del hijo de la exchica reality Allison Pastor y del actor Erick Elera se vuelve viral tras la publicación en el que la modelo lo felicita por su cumpleaños.
Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, sorprendió a sus seguidores al presentar por primera vez a su padre, Martín Pastor Nakano, quien estuvo de cumpleaños. La exintegrante de ‘Esto es guerra’ compartió una tierna fotografía en la que aparece abrazándolo y dándole un beso, mientras él posa tímidamente frente a la cámara.
“Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo. Te amamos mucho. Gracias por todo el amor que me das a mí, a tu nieto y a mi esposo. Que todos tus sueños se hagan realidad”, escribió la modelo de 29 años.
Sin embargo, lo que realmente desató revuelo en redes sociales fue lo joven que luce su padre en la imagen. Números usuarios, e incluso Mariela Zanetti, no tardaron en mencionarlo. “Tu papá parece tu hermano menor amiga”, opinó la exvedette en la caja de comentarios.
Publicación de Allison Pastor felicitando a su padre. Foto: Instagram.
Allison Pastor presenta a su padre y deja en shock a sus seguidores por lo joven que luce
La reciente publicación de Allison Pastor, en la que aparece junto a su padre por motivo de su cumpleaños, se volvió viral en las redes sociales. Cientos de usuarios no tardaron en reaccionar sorprendidos por lo joven que se ve Martín Pastor, quien además es papá de Randol y José Pastor.
“¿Tu papá? Yo pensé que era tu hermano o algún primo. ¡Qué joven se le ve!”. “Tu papá, oh superjoven”, “Qué joven, parecen hermanos”, “Pensé que era tu hermano”, “Superjoven”, “Habrá sido papá bien joven”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la exchica reality en sus redes sociales.
¿Quién es el padre de Allison Pastor que sorprende por lo joven que luce?
Martín Pastor Nakano es el nombre completo del padre de Allison Pastor, fruto de su relación con Milagros Romero. Actualmente, se desempeña como profesor de karate y, según las fotografías compartidas en redes sociales, mantiene una excelente relación con sus nietos, hijo de Allison y Randol Pastor, quien es pareja de la colombiana Greyssi Ortega.
Justamente por su cumpleaños, tanto su hijo como su nuera también lo saludaron públicamente. No obstante, la edad exacta de Martín Pastor sigue siendo un misterio, ya que su hija no ha revelado ese detalle ni en redes sociales ni en entrevistas con medios de comunicación.