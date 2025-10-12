En medio de la expectativa generada por la gran final de 'Yo Soy' 2025, un video publicado por Carlos Alcántara ha dado un giro inesperado a la narrativa que circulaba en redes sociales. El jurado del programa compartió en su cuenta de Instagram un emotivo momento en el que se aprecia a los compañeros del imitador de Raphael celebrando con entusiasmo su segundo lugar en la competencia. Entre abrazos y vítores, incluso se logra identificar al imitador de José José participando en la efusiva felicitación, lo que ha sorprendido a muchos seguidores del programa, considerando las tensiones previas entre ambos concursantes.

Horas antes del desenlace del sábado 11 de octubre, el imitador de José José había lanzado fuertes críticas contra su colega Raphael a través de un live en TikTok, acusándolo de tener malas actitudes hacia otros participantes y miembros del equipo de producción. Esto alimentó la idea de un distanciamiento con sus compañeros, pero, la grabación difundida por Alcántara parece desmentir esta versión, mostrando una atmósfera de compañerismo y celebración que contradice las especulaciones. “Todo el set coreando su nombre y sus amigos abrazándolo. Gran segundo lugar, Raphael”, escribió 'Cachín'.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Imitador de Raphael agradece apoyo de Carlos Alcántara

Tras la difusión del video que evidenció el respaldo de sus compañeros en la gran final de 'Yo Soy' 2025, Josué Rivaldo, el talentoso imitador de Raphael, no dudó en expresar su agradecimiento hacia Carlos Alcántara por el gesto de apoyo. A través de sus redes sociales, el artista compartió un emotivo mensaje dedicado al jurado del programa, reconociendo no solo su respaldo público, sino también el afecto demostrado durante toda la temporada. "Muchas gracias, señor Carlos Alcántara. Como le había escrito por interno, me quedo con lo mejor de la temporada y sobre todo con su cariño en cada retribución después de cada presentación", escribió.

El mensaje no pasó desapercibido y provocó una sentida respuesta de parte de 'Cachín', quien volvió a elogiar el talento del imitador. “Eres un gran cantante y gran imitador, querido Josué Rivaldo. Ya sabes lo que pienso de ti, tienes un enorme futuro, gran trabajo en 'Yo Soy'”, respondió Alcántara, reafirmando su apoyo y destacando el potencial artístico del joven participante.

Usuarios elogian a Carlos Alcántara por video de imitador de Raphael

El video compartido por Carlos Alcántara no solo sirvió para aclarar rumores sobre un presunto aislamiento hacia Josué Rivaldo, sino que también generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Diversos usuarios agradecieron al actor por mostrar el verdadero ambiente detrás de cámaras en la gran final de 'Yo Soy', destacando la unión del grupo de imitadores y la calidez con la que fue recibido el segundo lugar del certamen.

“Gracias Cachín por subir este video donde se muestra que sí se hicieron un grupo unido y también estuvieron al lado de Josué celebrando su 2º lugar”, comentó una usuaria, haciendo alusión directa a las críticas que previamente lanzó el imitador de José José contra su compañero Raphael.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, y muchos seguidores del programa destacaron la importancia del contenido publicado por Alcántara para desmontar especulaciones. “Ojalá este video lo vea esa gente que estuvo tirando hate sin saber el contexto real” y “Gracias por grabar este momento, Cachín, yo no lo había visto, pero estaba segura de que había sido así”, fueron algunas de las reacciones que se repitieron en los comentarios.