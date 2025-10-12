HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Carlos Alcántara expone efusiva celebración de imitador de José José con Raphael de 'Yo Soy' en la gran final pese a cuestionamientos

Pese a que el imitador de José José lo criticó duramente en sus redes sociales, se filtró un video de él festejando de lo más normal con Raphael de 'Yo Soy'. El video fue expuesto por Carlos Alcántara, jurado del programa.

Imitadores de José José y Raphael de 'Yo Soy' se fundieron en un gran abrazo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Imitadores de José José y Raphael de 'Yo Soy' se fundieron en un gran abrazo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

En medio de la expectativa generada por la gran final de 'Yo Soy' 2025, un video publicado por Carlos Alcántara ha dado un giro inesperado a la narrativa que circulaba en redes sociales. El jurado del programa compartió en su cuenta de Instagram un emotivo momento en el que se aprecia a los compañeros del imitador de Raphael celebrando con entusiasmo su segundo lugar en la competencia. Entre abrazos y vítores, incluso se logra identificar al imitador de José José participando en la efusiva felicitación, lo que ha sorprendido a muchos seguidores del programa, considerando las tensiones previas entre ambos concursantes.

Horas antes del desenlace del sábado 11 de octubre, el imitador de José José había lanzado fuertes críticas contra su colega Raphael a través de un live en TikTok, acusándolo de tener malas actitudes hacia otros participantes y miembros del equipo de producción. Esto alimentó la idea de un distanciamiento con sus compañeros, pero, la grabación difundida por Alcántara parece desmentir esta versión, mostrando una atmósfera de compañerismo y celebración que contradice las especulaciones. “Todo el set coreando su nombre y sus amigos abrazándolo. Gran segundo lugar, Raphael”, escribió 'Cachín'.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: 'A mí me han inculcado valores'

lr.pe

Imitador de Raphael agradece apoyo de Carlos Alcántara

Tras la difusión del video que evidenció el respaldo de sus compañeros en la gran final de 'Yo Soy' 2025, Josué Rivaldo, el talentoso imitador de Raphael, no dudó en expresar su agradecimiento hacia Carlos Alcántara por el gesto de apoyo. A través de sus redes sociales, el artista compartió un emotivo mensaje dedicado al jurado del programa, reconociendo no solo su respaldo público, sino también el afecto demostrado durante toda la temporada. "Muchas gracias, señor Carlos Alcántara. Como le había escrito por interno, me quedo con lo mejor de la temporada y sobre todo con su cariño en cada retribución después de cada presentación", escribió.

El mensaje no pasó desapercibido y provocó una sentida respuesta de parte de 'Cachín', quien volvió a elogiar el talento del imitador. “Eres un gran cantante y gran imitador, querido Josué Rivaldo. Ya sabes lo que pienso de ti, tienes un enorme futuro, gran trabajo en 'Yo Soy'”, respondió Alcántara, reafirmando su apoyo y destacando el potencial artístico del joven participante.

PUEDES VER: Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: 'Me cambió la vida'

lr.pe

Usuarios elogian a Carlos Alcántara por video de imitador de Raphael

El video compartido por Carlos Alcántara no solo sirvió para aclarar rumores sobre un presunto aislamiento hacia Josué Rivaldo, sino que también generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Diversos usuarios agradecieron al actor por mostrar el verdadero ambiente detrás de cámaras en la gran final de 'Yo Soy', destacando la unión del grupo de imitadores y la calidez con la que fue recibido el segundo lugar del certamen.

“Gracias Cachín por subir este video donde se muestra que sí se hicieron un grupo unido y también estuvieron al lado de Josué celebrando su 2º lugar”, comentó una usuaria, haciendo alusión directa a las críticas que previamente lanzó el imitador de José José contra su compañero Raphael.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, y muchos seguidores del programa destacaron la importancia del contenido publicado por Alcántara para desmontar especulaciones. “Ojalá este video lo vea esa gente que estuvo tirando hate sin saber el contexto real” y “Gracias por grabar este momento, Cachín, yo no lo había visto, pero estaba segura de que había sido así”, fueron algunas de las reacciones que se repitieron en los comentarios.

Notas relacionadas
Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' EN VIVO HOY edición especial: horario, invitado y cómo ver el programa de Beto Ortiz

'El valor de la verdad' EN VIVO HOY edición especial: horario, invitado y cómo ver el programa de Beto Ortiz

LEER MÁS
El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso emprendimiento y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso emprendimiento y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

LEER MÁS
Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

LEER MÁS
Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

LEER MÁS
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025