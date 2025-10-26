Nadeska Widausky reveló que tuvo un encuentro íntimo con Christian Cueva mientras el futbolista aún mantenía su matrimonio con Pamela López. Durante su presentación en ‘El valor de la verdad’, la exbailarina contó que no tenía planeado involucrarse con él, pero aseguró que el deportista la convenció con su actitud directa mientras ambos compartían unas cervezas en un departamento de Miraflores.

“No era mi intención estar con él, pero se terminó dando. Yo no lo tuve planeado. Me dijo que le gustaba y quería compartir conmigo íntimamente, y se dio”, contó muy sonriente la modelo de cabellera rubia.

Nadeska Widausky confiesa que Christian Cueva le regaló $/1,000

En otra parte de sus declaraciones, Nadeska Widausky dejó entrever que Christian Cueva llegó a ilusionarse con ella, pues, según su testimonio, le regaló $1,000 y la invitaba constantemente a visitarlo a Emiratos Árabes, país donde jugaba en ese entonces. Sin embargo, aseguró que rechazó la propuesta porque mantenía una relación con una persona de alto poder económico.

“Me regaló dinero: $/1.000. Hacíamos videollamada de manera seguida. Me decía que vaya a los Emiratos Árabes, pero no acepte porque tenía una pareja que también me daba dinero”, señaló la rubia en ‘El valor de la verdad’.

Además, reconoció que en ese momento él seguía casado con Pamela López, aunque dijo no haber sentido remordimiento, ya que no buscaba tener una relación formal con él.

Nadeska Widausky revela cómo Christian Cueva logró pasar la noche con ella

Nadeska Widausky indicó que Christian Cueva le parecía una persona interesante y que le caía muy bien porque, según dijo, “tenía su barrio”. Durante una reunión en un departamento de Miraflores, la modelo relató que, tras compartir unas cervezas con el futbolista, decidió irse a descansar a uno de los cuartos, pero él ingresó sorpresivamente a la habitación.

“A ciertas horas de la noche quise irme a descansar y él entró a la habitación. No era mi intención estar con él, pero se terminó dando. Yo no lo tuve planeado. Me dijo que le gustaba y quería compartir conmigo íntimamente”, confesó la rubia, quien finalmente aceptó y pasó la noche con él.