Alexandra Balarezo ha generado gran controversia al pronunciarse sobre la presunta relación amorosa entre Isabella Ladera y Hugo García, su expareja. La influencer peruana no dudó en calificar a la venezolana como una persona "sin códigos de mujeres”, cuestionando su ética y rompiendo todo lazo con ella tras este nuevo escándalo.

Las declaraciones de Balarezo llegaron a través de un mensaje enviado al programa 'América hoy', donde dejó en claro que la relación de amistad con Ladera quedó en el pasado. Cabe recalcar que en el magazine de América Televisión se expuso que ambas modelos eran muy cercanas e incluso, se dedicaban mensajes amicales en redes sociales.

Alexandra Balarezo le dice de todo a Isabella Ladera por romance con Hugo García

Consultada sobre su vínculo con la modelo venezolana, Alexandra Balarezo no escatimó en palabras y expresó su decepción al descubrir que Isabella Ladera estaría saliendo con Hugo García, su exnovio y conocido exchico reality. “Yo sí fui amiga de ella y sí me parece que no tuvo códigos de mujeres, pero no quiero estar metida en todo esto porque la verdad que yo no vivo de polémica”, escribió Balarezo en su mensaje.

La también influencer subrayó que su decisión de alejarse de Ladera no está relacionada únicamente con su expareja, sino con la conducta general que ha observado en ella: “Quiero estar lo más alejada posible de esta chica Isabella y no por Hugo”, precisó, remarcando que no comparte sus valores.

“Por todas las polémicas en la que ella está metida. Está fuera de mis valores”, fue otra de las frases tajantes con las que Alexandra se refirió a su examiga. Con esta declaración, la influencer deja clara su postura respecto a los recientes acontecimientos, marcando distancia no solo emocional, sino también ética.

Isabella Ladera y Alexandra Balarezo: amistad rota tras varios años

Alexandra Balarezo e Isabella Ladera solían mostrarse muy cercanas en redes sociales, intercambiando mensajes afectuosos y creando contenido conjunto en TikTok. Sin embargo, todo ese historial quedó enterrado tras la nueva cercanía entre Ladera y Hugo García, relación que ha generado fuertes reacciones entre sus seguidores.

El nombre de Isabella Ladera y Hugo García empezó a sonar con fuerza en plataformas digitales desde finales de agosto, cuando ambos fueron vistos compartiendo momentos en eventos sociales. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente un romance, las especulaciones crecen día a día, y ahora se ven alimentadas por la postura de Balarezo.