Beéle rompe su silencio y manda contundente mensaje tras filtración de imágenes con Isabella Ladera: "La tienen difícil"

El cantante barranquillero Beéle habló por primera vez sobre la polémica filtración de imágenes junto a su expareja Isabella Ladera. En una transmisión en vivo, dejó en claro su postura frente a las críticas.

Beéle e Isabella Ladera están envueltos en polémica desde hace algunos días. Foto: Composición LR/captura/YouTube
Beéle e Isabella Ladera están envueltos en polémica desde hace algunos días. Foto: Composición LR/captura/YouTube

Luego de varios días en silencio, Beéle decidió pronunciarse públicamente sobre la controversia que lo involucra con Isabella Ladera, tras la filtración de imágenes en redes sociales. El intérprete de 'No tiene sentido' rompió el hermetismo con un fuerte mensaje que dejó claro su estado emocional y su rechazo a los señalamientos.

La polémica surgió cuando se difundió contenido privado donde aparece el artista junto a la modelo venezolana, quien fue su pareja en el pasado. Aunque inicialmente se limitó a actuar a través de su equipo legal, fue en una transmisión en vivo donde Beéle ofreció su versión, asegurando que no permitirá que esta situación afecte su estabilidad ni su carrera musical.

PUEDES VER: Isabella Ladera inicia acciones legales tras difusión de imágenes que la vinculan con Beéle: 'Una de las traiciones más crueles'

Beéle responde por primera vez sobre polémica con Isabella Ladera

Durante una conexión en vivo con su amigo, el streamer Westcol, previa a su presentación en Costa Rica el 13 de septiembre, el cantante Beéle se expresó con claridad sobre el impacto emocional que ha enfrentado. Con tono firme y directo, el artista barranquillero lanzó un contundente mensaje: “Para que quieran acabar con mi paz mental, está hijue**, la tienen difícil”*.

En ese mismo espacio, Beéle reflexionó sobre cómo el escándalo ha sido alimentado por el morbo y la intención de dañarlo públicamente. “Después de la primera inyección de la funa uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo; aun sabiendo que uno no ha actuado de esa manera, lo quieren acabar y cerrarle las puertas solo por la mala intención de una persona”, manifestó.

El cantante también dejó entrever que, para él, el origen de esta situación está ligado a sentimientos negativos: “La envidia es un mal sobre la tierra, Dios mío, dame paciencia con tanto mentiroso”, acotó el cantante.

PUEDES VER: Hugo García respalda a Isabella Ladera tras polémica con Beéle: 'Nada cambiará lo que siento por ti'

Acciones legales y defensa pública de Beéle tras filtración de contenido

Antes de sus declaraciones en vivo, el equipo jurídico del artista —la firma Víctor Mosquera Marín Abogados— emitió un comunicado oficial desmintiendo cualquier participación de Beéle en la divulgación del material. En el documento, se anunció que se emprenderán acciones legales tanto en Colombia como en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la filtración.

“El material no fue filtrado por Beéle ni participó en su divulgación. Su carrera y prestigio internacional descartan cualquier interés en actos de esta naturaleza. Estamos tomando medidas legales en ambos países”, señala parte del comunicado difundido.

