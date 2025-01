El año 2024 marcó un antes y un después en la vida de Sergio Baigorria, quien reveló haber sido diagnosticado con fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta su calidad de vida. A pesar de las dificultades, el hermano de Alejandra Baigorria encontró en su familia un pilar fundamental. Recientemente, durante unas vacaciones en Noruega junto a su hermana y Said Palao, Sergio aprovechó para expresar su gratitud con un mensaje lleno de emociones, destacando el rol de Alejandra en su recuperación y crecimiento personal.

El viaje familiar comenzó en Punta Cana, donde la pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutó de días de sol y playa junto a sus seres queridos, incluyendo a Caetana, hija del chico reality, y los hermanos de Alejandra. Posteriormente, emprendieron un recorrido hacia Noruega, un destino que se convirtió en el escenario ideal para reflexionar sobre los retos superados y las metas del nuevo año.

El emotivo mensaje del hermano de Alejandra Baigorria

Desde Noruega, Sergio Baigorria compartió en sus redes sociales unas sentidas palabras dirigidas a su hermana Alejandra Baigorria, quien ha sido un ancla fundamental en su vida. En una publicación en sus historias de Instagram, el joven recordó los desafíos que enfrentó durante el 2024 debido a la fibromialgia, destacando el respaldo inquebrantable de su familia.

“Agradecido con cada cosa que me pasa. Este 2024 fue un año muy duro para mi salud; estoy aprendiendo a vivir con un dolor, pero muy feliz por mis logros empresariales y luchando día a día por ser mi mejor versión. Agradecido con la vida y, en especial, con mi hermana Alejandra Baigorria, por ser mi motor y hacerme parte de este camino de la vida juntos. Gracias totales por no dejarme y seguir de la mano en esto, vamos con todo este 2025”, escribió.

Además, Sergio no dejó de mencionar a Said Palao, quien también ha sido un gran apoyo en esta etapa de su vida. Cabe destacar que la amistad entre ambos es sólida, al punto de que Sergio colaboró en la pedida de mano de Alejandra hace unos años. En su mensaje, expresó su gratitud de manera amena: “Gracias Said Palao por hacerme parte de este lindo trip, ya tengo mi violín (jajaja). Mañana seguimos recargando las energías en este viaje de ensueño”.