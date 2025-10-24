La bailarina brasileña Paloma Fiuza vive una nueva etapa en su carrera tras dejar el Perú y unirse al reality chileno 'El Internado', en el que también participa Laura Bozzo. Sin embargo, no todo ha sido alegría para la exintegrante de 'Esto es guerra', pues en el último episodio se quebró tras recibir una dura crítica de uno de los chefs del jurado.

Durante la competencia, Paloma Fiuza presentó un plato de ñoquis que no convenció a los expertos, lo que la llevó a emocionarse hasta las lágrimas. “Me siento demasiado frustrada porque sentí que no quedó como debía”, expresó la brasileña entre lágrimas en el detrás de cámaras.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

Paloma Fiuza enfrenta reto extremo y termina llorando en reality chileno

En una de las pruebas más exigentes del reality 'El Internado', los participantes del equipo rojo —al que pertenece Paloma Fiuza— debían preparar un platillo mientras sostenían un peso con los brazos. La dificultad del reto y la falta de experiencia en la preparación de ñoquis jugaron en su contra, lo que generó comentarios directos de los chefs Yann Yvin, Pablo Albuerne y el peruano Luciano Mazzetti.

“¿Has estado alguna vez en Italia?”, le preguntó el chef Pablo Albuerne, a lo que la brasileña respondió que no. “Pues no sé si te van a dejar entrar”, replicó el jurado en tono crítico. Por su parte, el chef Yann Yvin añadió: “Parece más un puré de papa que ñoquis”. Ante ello, Paloma Fiuza se quebró y reconoció su frustración: “Nunca había hecho ñoquis y creo que estoy sensible… al momento de ponerlos vi que se deshacían, me frustré mucho”.

Pese al mal momento, la brasileña logró salvarse de la eliminación y fue el colombiano Juan David Zapata quien quedó como el amenazado de la semana. “Respira hondo, es la primera vez. Sabemos que fue una cocina extrema”, le aconsejó uno de los chefs para animarla.

Paloma Fiuza confiesa por qué terminó su relación con Tomi Narbondo

La brasileña se refirió a su vida personal tras confirmar el fin de su relación con Tomi Narbondo, modelo y cantante uruguayo con quien compartió dos años y medio de romance. En una entrevista con Las Últimas Noticias, Paloma Fiuza explicó que su separación se dio en buenos términos y sin conflictos. “Terminamos de lo más lindo posible”, aseguró.

Paloma Fiuza contó que la decisión se debió principalmente a sus proyectos personales: “Él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, mientras que yo me dirijo a Chile y Perú. Estamos desencontrados con los tiempos”.