Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV
Shirley Arica cuestionó duramente la actitud de Tilsa Lozano por revivir temas personales con la intención de obtener beneficios económicos a costa del dolor de terceras personas.
Shirley Arica vuelve a desatar la polémica tras lanzar duras críticas contra Tilsa Lozano. La 'Chica realidad' cuestionó que la exmodelo hablará en ‘El valor de la verdad’ su antigua relación con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, un episodio que, según Arica, causó daño a terceros y no debería continuar siendo utilizado con fines mediáticos.
¿Qué dijo Shirley Arica sobre Tilsa Lozano?
Tras la participación de la exconejita de Playboy en ‘El valor de la verdad’, la crítica de Shirley Arica a Tilsa Lozano generó amplia repercusión en el mundo del espectáculo. Al ser abordada por un reportero de Willax, quien le consultó por la presencia de la modelo en EVDLV, Arica expresó su desaprobación hacia la actitud de ‘La Vengadora’, pues considera inapropiado lucrar con episodios del pasado que, según dijo, afectaron a terceras personas.
"Facturando con algo que ha hecho mucho daño a una familia, para mí esa mujer ya perdió el respeto", señaló tajantemente. Estas declaraciones revelan la postura de Shirley Arica frente a las decisiones que algunas personas toman para obtener beneficios económicos a costa del dolor de terceros, especialmente en espacios televisivos como ‘El valor de la verdad’.
Asimismo, Shirley Arica sostuvo que las confesiones de Tilsa Lozano evidencian que la historia con Juan Manuel Vargas no solo quedó en el pasado, sino que continúa afectando a la familia del exfutbolista.
Para avivar aún más la polémica, la ‘Chica Realidad’ lanzó un comentario irónico sobre la presencia de Tilsa Lozano en el mundo del espectáculo, con el que buscó restarle importancia a la exmodelo.
"Mira, Tilsa es como el helado de pollo, no existe", declaró entre risas Shirley Arica al opinar sobre la reciente aparición de ‘La Vengadora’ en ‘El valor de la verdad’.