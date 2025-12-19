El 2025 trajo una temporada intensa de ‘El valor de la verdad’, el popular programa conducido por Beto Ortiz en Panamericana TV, donde conocidos personajes del espectáculo y la farándula peruana se sentaron en el temido sillón rojo para responder preguntas personales bajo el polígrafo. Algunas confesiones se convirtieron en los momentos más comentados del año en televisión y redes sociales.

Una de las participaciones más recordadas fue la de Melissa Klug, quien volvió al programa y respondió las 20 preguntas del formato para llevarse S/25,000. Entre sus revelaciones, habló de su vínculo con el futbolista Christian Cueva y aseguró haber sido “el paño de lágrimas” del jugador, lo que generó amplio debate en redes y medios.

Las confesiones de Tilsa Lozano, Pamela López y Suheyn Cipriani

En esa misma línea, Tilsa Lozano también enfrentó preguntas polémicas durante su aparición en ‘EVDLV’, donde tuvo que hablar de sus relaciones amorosas con futbolistas reconocidos del medio nacional y respondió al cuestionamiento sobre su fidelidad y romances pasados, logrando completar las 21 preguntas y ganar el premio mayor del programa.

Otra de las apariciones que llamó la atención fue la de Pamela López, quien detalló experiencias difíciles, incluyendo haber sido agredida físicamente por Christian Cueva y también abordar infidelidades entre figuras conocidas, aunque decidió retirarse antes de la última pregunta.

El programa también fue escenario de confesiones más emotivas y duras, como las de Suheyn Cipriani, quien habló abiertamente sobre episodios de violencia que marcó su infancia y situaciones que impactaron su vida, respondiendo a preguntas sobre perdón, agresiones familiares y momentos traumáticos.

Susy Díaz y sus revelaciones sobre el expremier Alberto Otárola

En una edición reciente, Susy Díaz regresó al sillón rojo y dejó múltiples titulares tras compartir detalles inéditos sobre su trayectoria, incluyendo aspectos de su vida personal, profesional y amorosa, con menciones a personajes como Christian Cueva y el expremier Alberto Otárola, entre otros temas.

Además, historias menos esperadas también generaron conversación, como la de Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, quien confesó detalles sobre su relación familiar y su paso por prisión, prometiendo versiones hasta entonces desconocidas sobre cómo vivió sus acusaciones y su separación del círculo cercano.