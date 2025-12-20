HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth con tierno detalle por su aniversario: “Valió la pena haberte conocido”

Un gesto compartido en redes dejó ver la complicidad de Alejandro Páucar y Yarita Lizeth

Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth con tierno detalle por su aniversario: “Valió la pena haberte conocido”
Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth con tierno detalle por su aniversario: “Valió la pena haberte conocido”

El romance entre Alejandro Páucar y Yarita Lizeth volvió a acaparar atención tras una publicación que evidenció cercanía y afecto. La cantante compartió un obsequio recibido en una fecha especial, gesto que rápidamente destacó en plataformas digitales.

Los seguidores se mostraron emocionados ante la imagen y la dedicatoria, reconociendo la conexión de la pareja y la sencillez del momento.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: 'La vida nos ha traído sorpresas'

lr.pe

Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth en su aniversario

Yarita Lizeth mostró en TikTok un ramo de rosas con la palabra “Hermosa” y una dedicatoria especial: “Feliz aniversario. Tu sol”. Este detalle simbolizó cariño y cercanía en una fecha significativa para ambos.

El propio Alejandro Páucar escribió: “Valió toda la pena haberte conocido”, mientras que la artista respondió con emoción: “Tú me has dado el amor más grande de todo el mundo, valió la pena haberte conocido”, reafirmando el vínculo que los une.

Yarita Lizeth y Alejandro derrochan amor en redes.

Yarita Lizeth y Alejandro derrochan amor en redes.

Edades y diferencia entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar

Yarita Lizeth nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca, y Alejandro Páucar el 31 de diciembre del mismo año, cumpliendo ambos 36 años casi simultáneamente. La mínima diferencia de un mes ha sido destacada por seguidores como un signo de armonía en la relación.

Su primer encuentro se dio en 2014, durante una grabación en la casa de Dina Páucar, madrina musical de Yarita, lo que marcó el inicio de una conexión que perdura hasta la actualidad.

PUEDES VER: ¿Quién es Alejandro Páucar, la actual pareja de Yarita Lizeth e hijo de la 'Diosa hermosa del amor'?

lr.pe

Dina Páucar respalda el romance de su hijo

Tras hacerse público el vínculo, Dina Páucar manifestó su alegría y apoyo. Durante una transmisión en vivo con Yarita Lizeth, reaccionó con entusiasmo ante los comentarios que la llamaban “suegra” de la cantante.

Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo soy más feliz”, afirmó, sellando su mensaje con un beso en la frente de Yarita.

Notas relacionadas
Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
¿Quién es Alejandro Páucar, la actual pareja de Yarita Lizeth e hijo de la 'Diosa hermosa del amor'?

¿Quién es Alejandro Páucar, la actual pareja de Yarita Lizeth e hijo de la 'Diosa hermosa del amor'?

LEER MÁS
Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora es la final de 'Yo Soy 2025' y por dónde ver el programa hoy?

¿A qué hora es la final de 'Yo Soy 2025' y por dónde ver el programa hoy?

LEER MÁS
‘Cotito’ Rueda, exintegrante de ‘Combate’, se quiebra al revelar el momento más duro de su vida: “Perdí un bebé”

‘Cotito’ Rueda, exintegrante de ‘Combate’, se quiebra al revelar el momento más duro de su vida: “Perdí un bebé”

LEER MÁS
Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: ''Me prepara lomo saltado''

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: ''Me prepara lomo saltado''

LEER MÁS
Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

LEER MÁS
¿Quién es Tania Pinedo, la flamante novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuántos años de diferencia se llevan?

¿Quién es Tania Pinedo, la flamante novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuántos años de diferencia se llevan?

LEER MÁS
Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025