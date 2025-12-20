Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth con tierno detalle por su aniversario: “Valió la pena haberte conocido”

Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth con tierno detalle por su aniversario: “Valió la pena haberte conocido”

El romance entre Alejandro Páucar y Yarita Lizeth volvió a acaparar atención tras una publicación que evidenció cercanía y afecto. La cantante compartió un obsequio recibido en una fecha especial, gesto que rápidamente destacó en plataformas digitales.

Los seguidores se mostraron emocionados ante la imagen y la dedicatoria, reconociendo la conexión de la pareja y la sencillez del momento.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth en su aniversario

Yarita Lizeth mostró en TikTok un ramo de rosas con la palabra “Hermosa” y una dedicatoria especial: “Feliz aniversario. Tu sol”. Este detalle simbolizó cariño y cercanía en una fecha significativa para ambos.

El propio Alejandro Páucar escribió: “Valió toda la pena haberte conocido”, mientras que la artista respondió con emoción: “Tú me has dado el amor más grande de todo el mundo, valió la pena haberte conocido”, reafirmando el vínculo que los une.

Yarita Lizeth y Alejandro derrochan amor en redes.

Edades y diferencia entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar

Yarita Lizeth nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca, y Alejandro Páucar el 31 de diciembre del mismo año, cumpliendo ambos 36 años casi simultáneamente. La mínima diferencia de un mes ha sido destacada por seguidores como un signo de armonía en la relación.

Su primer encuentro se dio en 2014, durante una grabación en la casa de Dina Páucar, madrina musical de Yarita, lo que marcó el inicio de una conexión que perdura hasta la actualidad.

Dina Páucar respalda el romance de su hijo

Tras hacerse público el vínculo, Dina Páucar manifestó su alegría y apoyo. Durante una transmisión en vivo con Yarita Lizeth, reaccionó con entusiasmo ante los comentarios que la llamaban “suegra” de la cantante.

“Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo soy más feliz”, afirmó, sellando su mensaje con un beso en la frente de Yarita.