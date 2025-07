Paloma Fiuza sorprende al revelar a qué se dedica tras dejar para siempre ‘Esto es Guerra’: “Volví”

Paloma Fiuza se mantuvo alejada del ojo público tras anunciar, hace unos meses, su salida definitiva de ‘Esto es guerra’, reality en el que fue considerada una de las integrantes históricas. Sin embargo, la modelo brasileña de 41 años reapareció y reveló a qué se está dedicando tras alejarse del mundo de la televisión.

“Me alejé de ‘Esto es guerra’, ahora estoy en otros proyectos y volví con las presentaciones de Axé. Además, sigo trabajando con mis marcas y priorizando a mi familia”, señaló la influencer a Trome, sorprendiendo al volver a sus raíces, que es el baile axé, con el cual se hizo muy conocida en Sudamérica. “Tengo una relación muy bonita actualmente y estoy haciendo lo que me gusta profesionalmente”, añadió.

El duro dilema que enfrenta Paloma Fiuza: sueña con ser madre, pero su novio no quiere hijos

Durante otra parte de la entrevista, Paloma Fiuza se sinceró y habló sobre su relación sentimental con el modelo uruguayo Tomi Narbondo, con quien ya va a cumplir los dos años de relación. Aseguró que la relación marcha de maravillas, pero al detallar que tiene como sueño convertirse en madre, afirmó que su pareja no quiere hijos por el momento.

“Tengo mis óvulos congelados. En muchas ocasiones he querido ser mamá, pero la pareja que tenía en su momento no quería. Ya he hablado con Tomi, pero no quiere (tener hijos) por ahora”, aclaró la exchica reality.

Relató también que al inicio de su relación con el uruguayo, la diferencia de edad entre ambos, de 11 años, era complicado de manejar, sin embargo, con el correr del tiempo los dos lograron que no sea un factor negativo.

“Al inicio, yo decía: ‘Nada que ver (con los chibolos)’, pero después se fueron dando las cosas. Las que están con un chico menor me dicen que es mejor porque cuando el hombre es muy maduro es mandón y quiere dominar, pero con Tomi hay un buen equilibrio”, compartió la exesposa de Jenko del Río.