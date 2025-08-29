Jenko del Río rechaza amistarse con Tomate Barraza tras críticas en el pasado: "Es un fingido"

Jenko del Río aseguró que el parte policial fue malinterpretado y no constituyó una denuncia, precisando que, al igual que Carlos “Tomate” Barraza, esta situación afectó su imagen y trayectoria profesional. | Composición LR/ Instagram

El exchico reality Jenko del Río expresó de manera contundente que no tiene interés en reconciliarse con Carlos ‘Tomate’ Barraza, debido a las diferencias personales que ambos han tenido en el pasado. Según relató, durante los años en los que Barraza conducía un programa en Latina, sus comentarios hacia él fueron ofensivos y desatinados. Del Río aseguró que nunca existió una relación cordial entre ellos y que, por el contrario, lo que recibió fueron críticas injustificadas y ataques verbales que dejaron una marca en la percepción del conductor.

Con evidente molestia, Jenko recordó que ‘Tomate’ hizo alusión a temas delicados de su vida personal, como su separación con Paloma Fiuza, de una manera que considera irrespetuosa y fuera de lugar. Afirmó que lo calificó con términos que no correspondían a la realidad, lo cual le resultó ofensivo y dañino. En ese sentido, no dudó en señalarlo con calificativos como “hipócrita”, “doble cara” y “maletero”, dejando claro que su rechazo hacia él es firme.

Jenko del Río acusa a Carlos ‘Tomate’ Barraza de propagar rumores sin sustento que afectaron su reputación.

Asimismo, Del Río aprovechó para referirse nuevamente a los cuestionamientos en torno a su vida privada, en particular sobre las versiones que lo vinculaban con un presunto caso de violencia familiar contra su exesposa, la bailarina brasileña Paloma Fiuza Este tema resurgió tras sus declaraciones sobre el caso de Emma Mejía, hermana de Evelyn Vela, quien fue agredida por su pareja. Del Río se defendió al sostener que nunca existió una denuncia formal por parte de Fiuza y que los comentarios que circularon al respecto fueron especulaciones infundadas: "Dijo cosas que no eran sobre mi separación (con Paloma Fiuza), estuvo pésimo lo que hizo. Es un ‘pelele’ que la pega de chistoso. Es un fingido, hipócrita, maletero y doble cara", mencionó Jenko.

De manera directa, responsabilizó a Carlos Barraza de contribuir a que esa imagen negativa se instalara en la opinión pública, señalando que este solía repetir rumores sin pruebas, dañando aún más su reputación. Según Jenko, tales actitudes reflejan la falta de profesionalismo y la ligereza con la que algunos personajes de la televisión opinan sobre la vida personal de otros. Aseguró que nunca existieron pruebas que acreditaran los señalamientos en su contra y que dichos rumores lo perjudicaron injustamente.

Jenko del Río precisa que el documento difundido correspondía a un parte policial de retiro voluntario del domicilio

Sobre el documento, que se difundió en los medios de comunicación y que fue interpretado como una denuncia formal, Jenko aclaró que se trataba únicamente de un parte policial de partida voluntaria de la vivienda, más no de una acusación de violencia. Reiteró que este detalle fue malinterpretado y manipulado, generando un estigma del que hasta hoy busca desvincularse: "Es feo que me etiqueten por algo que jamás he hecho", mencionó el exchico reality .

Por otro lado, explicó que, aunque existieron discusiones, jamás se llegó a un acto de agresión física, por lo que considera injusto haber cargado con esa etiqueta durante tanto tiempo:"Yo me puedo sentar a hablar de este tema porque yo nunca la agredí. Hubo una discusión, a mí me choca porque me cerró muchas puertas de gratis". Finalmente, Del Río manifestó que este episodio lo afectó no solo en el plano personal, sino también en el profesional, pues afirma que muchas puertas laborales se le cerraron a raíz de las acusaciones.