Espectáculos

Steve Palao y madre de su hija no logran conciliar: abogada expone que el deportista solo quiere aportar S/600 de pensión

Beatriz Cahuas reveló que Steve Palao no cumple con su rol de padre tras revelar que no llegaron a una conciliación, pues el deportista solo quiso ofrecer S/600 mensuales como pensión para su hija.

Steve Palao tiene 5 hijos. Foto: composición LR/difusión
Steve Palao tiene 5 hijos. Foto: composición LR/difusión

Steve Palao y Beatriz Cahuas, madre de su última hija, acudieron a una audiencia de conciliación con el fin de definir el monto de la pensión alimenticia para la menor. Sin embargo, el encuentro no llegó a buen término, luego de que la abogada de Cahuas, Rosario Sasieta, revelara que el padre de Said y Austin Palao solo estaría dispuesto a ofrecer S/600 mensuales para la manutención de la pequeña.

“Espero que él se dé cuenta de que mi pequeña no vale 600 soles. Estamos en la lucha para que aporte un poco más de lo que realmente necesita mi hija”, expresó Beatriz Cahuas ante las cámaras de 'Amor y fuego', antes de ingresar a la audiencia.

Abogada Rosario Sasieta expone que Said Palao solo quería dar S/600 de pensión

Durante la reunión en el centro conciliatorio, Beatriz Cahuas, acompañada de la abogada y exministra Rosario Sasieta, esperaba llegar a un acuerdo con el exparticipante de 'El Gran chef famosos'. Sin embargo, la cita terminó sin consenso, debido a la baja suma ofrecida por el deportista.

“Él quiso conciliar con 600 soles, pretendía que se reconociera ese monto como la pensión mensual, pero difiere totalmente de las necesidades reales de la niña”, señaló Rosario Sasieta tras salir de la audiencia. La abogada evitó precisar el monto exacto solicitado, pero confirmó que el pedido de Beatriz Cahuas es considerablemente mayor, pues busca garantizar una vida digna para la menor.

Beatriz Cahuas revela que Said Palao no muestra interés por su hija

La madre de la hija de Said Palao también reveló que el padre de su hija no ha mostrado interés emocional por la pequeña, aunque recalcó que su prioridad es el cumplimiento económico. “Se le explicó que con esa cantidad la bebé no vive. Es por ella, no por mí. No puedo forzarlo a quererla, pero al menos que cumpla con su responsabilidad”, declaró con evidente frustración.

Asimismo, la madre de la menor adelantó que solicitará la patria potestad completa, ante la falta de vínculo afectivo entre Steve Palao y su hija. “Si él no desea acercarse a ella, solo pido que cumpla como debe ser con el dinero”, sentenció.

