Un nuevo escándalo sacude la farándula peruana. 'Amor y fuego' sorprendió con el avance de su programa del lunes 4 de agosto al revelar que Steve Palao tendría una hija no reconocida. Una expareja del actual ganador de 'El gran chef famosos' mostrará en el programa de espectáculos pruebas en contra del padre de Austin y Said, entre ellas, una foto de ambos y explosivos mensajes intercambiados por WhatsApp.

Según relató la mujer, recién dos meses después del nacimiento de su hija, logró sacarle su DNI, sin embargo, la presencia del también integrante del reality 'Los Palao', es nula. "El señor no conoce a mi hija", aseguró la expareja de Steve en declaraciones para las cámaras del programa de Willax Televisión.

Steve Palao acusado de no reconocer a una hija

En declaraciones para 'Amor y fuego', la mujer, expareja de Steve Palao, mostró una fotografía de ambos juntos. En la instantánea se les ve a ambos sonrientes y abrazados, lo que daría a entender que existía algo más que una amistad entre ambos. Además, señaló que su objetivo principal es luchar por lo que le corresponde a su hija. "Lo que mi hija se merece, el derecho de mi hija", reveló.

Asimismo, la mujer dejó entrever que Steve Palao no tendría interés alguno en conocer a su hija y aseguró que no lo obligará a tomar acción como padre presente en la vida de la menor. "Yo dije no, lo que no nace, no crece, yo no puedo forzarlo a él a que la quiera", añadió para Amor y fuego'.

Expareja de Steve Palao muestra conversaciones comprometedoras

La expareja de Steve Palao también mostró sorprendentes mensajes que intercambió con el progenitor de Gloria, Lorelein, Said y Austin Palao. En los mensajes, el ganador de 'El gran chef famosos' le hace un duro reclamo. "Tú te embarazaste, yo te di para comprarte una pastilla", se lee en el chat.

Además, en otro momento de la conversación, Steve Palao le pide fotos de sus partes íntimas a su expareja. "¿Me puedes mandar una foto de tu ...?", se lee en el mensaje, acompañado de un emoji romántico.