Expareja de Steve Palao sorprende al confesar que Said y Austin no visitan a su hermanita: “Ellos saben”

Beatriz Cahuas reveló que tiene una hija en común de 7 años con Steve Palao, padre de Said y Austin. La noticia ha desatado revuelo en redes sociales, luego de que la madre de familia asegurara en televisión nacional que ambos chicos reality no visitan a su hermanita, a pesar de saber de su existencia.

“Sus hijos (de Steve) me conocen. Hemos estado en su casa y me ha presentado. Ellos sabían que nosotros salíamos. Hemos convivido con los chicos en viajes, con los dos mayores (Austin y Said). Ellos me conocen, que yo sepa sí saben (de su hermanita)", afirmó en vivo durante la última edición de ‘Amor y fuego’.

Madre de la hija de Steve Palao asegura que solo una de las hermanas visitó a la pequeña

Beatriz Cahuas, madre de la hija de Steve Palao, no solo lo calificó como un mal padre tras asegurar que la pensión que le brinda es mínima y que solo ha visto a la menor dos veces en su vida, sino que también afirmó que Said ni Austin Palao han mostrado interés en conocer a su hermanita de 7 años.

Sin embargo, destacó que una de las hijas mayores de Steve Palao, Lorelei, sí se acercó a la niña. "Yo los conozco a los 4. Solamente se acercó una vez la hija mayor (Lorelein), la vio dos veces a mi hija y nada más. De ahí, los demás no se han acercado a mi pequeña. (...) Queda en su familia que lo apoye o le digan que es momento de acercarse a su hija", compartió muy conmovida la madre de la hija de reciente ganador de ‘El gran chef: famosos’.