HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Entretenimiento

¡Cristian Castro ya está en Perú! Cantante mexicano se luce en Lima a días de su esperado concierto en el Costa 21

En medio de la algarabía por su presencia en Perú, Cristian Castro envió un mensaje a su club de admiradores. La pareja del cantante también se hizo presente ante los fans, agradeciéndoles su apoyo.

Cantante mexicano Cristian Castro se presenta en Lima este viernes 24 de octubre.
Cantante mexicano Cristian Castro se presenta en Lima este viernes 24 de octubre. | Foto: composición LR/TikTok/Facebook/Amor Total FC

Cristian Castro ya se encuentra en Lima, la capital de Perú, ultimando detalles para lo que promete ser una de las noches más emotivas para sus fans. El cantante mexicano, reconocido por su inconfundible voz y estilo romántico, ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes aguardan con entusiasmo su regreso a los escenarios locales. La cita será este viernes 24 de octubre en Costa 21, uno de los espacios más concurridos para conciertos en vivo en la ciudad.

Con más de tres décadas de trayectoria musical, Cristian promete un repertorio cargado de nostalgia y pasión. Temas como 'Azul', 'Por amarte así' y 'Lloran las rosas' forman parte del setlist que sus seguidores podrán disfrutar en una velada que combina baladas icónicas con momentos de interacción íntima con el público.

TE RECOMENDAMOS

LOS SIGNOS MÁS INTENSOS Y LOS MÁS FRÍOS DEL ZODIACO | AstroMood

PUEDES VER: Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

lr.pe

Cristian Castro ya se encuentra en Perú

En plena cuenta regresiva para el esperado concierto de Cristian Castro en Perú, el intérprete fue visto en las afueras del hotel miraflorino donde se hospeda. En un video que circula ampliamente en redes sociales, se observa al cantante mexicano recibiendo con discreción la cámara, dedicando unas palabras y haciendo gestos de agradecimiento por la recepción.

Horas después, su club de fans Amor Total compartió imágenes desde las inmediaciones del lugar, en el que se reunieron para rendirle homenaje cantando sus éxitos más recordados. Mariela Sánchez, pareja del artista, también ofreció un saludo para agradecer el cariño y aseguró que Cristian saldría a su encuentro más adelante. "Me encanta este lugar, tiene muy buena energía", comentó con entusiasmo la novia argentina del hijo de Verónica Castro.

Cristian Castro llegó a Lima con su pareja. Foto: Facebook Amor Total FC

Cristian Castro llegó a Lima con su pareja. Foto: Facebook Amor Total FC

PUEDES VER: Cristian Castro en Perú 2025: precios, zonas, preventa y compra en Teleticket

lr.pe

Cristian Castro envía mensaje a sus fans desde Perú

En medio de la emoción por su llegada a Perú, Cristian Castro dedicó un saludo especial a su club de fans, quienes compartieron un video del emotivo momento. "Gracias por su amor, su entrega, por estar a diario con mis canciones presentes, por ese amor de tanto tiempo. Muchísimas gracias por cada paso que doy, siempre están presentes fortaleciendo mi carrera, mis años en esta industria. Gracias por sus alas para volar junto a mí. Gracias por ser ángeles tan lindos que me van guiando en el camino y también con tanta paciencia que me esperan", expresó el cantante mexicano.

Al enterarse de que el fanclub peruano lleva 30 años activo y reúne a más de 100 miembros, Cristian no ocultó su sorpresa. En respuesta, manifestó su deseo de que el concierto del viernes 24 de octubre en Costa 21, parte de su gira 'Hits Tour 2025', se convierta en un recuerdo inolvidable. Además, prometió volver más seguido al país.

Cristian Castro se hospeda en Miraflores. Foto: Facebook Amor Total FC

Cristian Castro se hospeda en Miraflores. Foto: Facebook Amor Total FC

Notas relacionadas
'Santos Bravos' final con Alejandro Aramburú: a qué hora y dónde ver gratis el concierto debut de la boyband latina de HYBE

'Santos Bravos' final con Alejandro Aramburú: a qué hora y dónde ver gratis el concierto debut de la boyband latina de HYBE

LEER MÁS
Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

LEER MÁS
Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón y Gianella Marquina son multadas por Indecopi con hasta 1.5 UIT por publicidad encubierta

Samahara Lobatón y Gianella Marquina son multadas por Indecopi con hasta 1.5 UIT por publicidad encubierta

LEER MÁS
Warner Bros. estaría en venta y despierta el interés de gigantes del entretenimiento como Netflix y Apple

Warner Bros. estaría en venta y despierta el interés de gigantes del entretenimiento como Netflix y Apple

LEER MÁS
¿Dónde ver ‘El valor de la verdad’ con Pablo Heredia parte 1? Sus confesiones sobre Flavia Laos

¿Dónde ver ‘El valor de la verdad’ con Pablo Heredia parte 1? Sus confesiones sobre Flavia Laos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Entretenimiento

'Santos Bravos' final con Alejandro Aramburú: a qué hora y dónde ver gratis el concierto debut de la boyband latina de HYBE

Concierto de Ed Sheeran en Perú 2026: fecha, precios y cómo conseguir tus entradas en Ticketmaster

Soda Stereo regresa a Perú en 2026: fecha, lugar y venta de entradas vía Joinnus para su concierto en Arena 1

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025