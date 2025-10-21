Cristian Castro ya se encuentra en Lima, la capital de Perú, ultimando detalles para lo que promete ser una de las noches más emotivas para sus fans. El cantante mexicano, reconocido por su inconfundible voz y estilo romántico, ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes aguardan con entusiasmo su regreso a los escenarios locales. La cita será este viernes 24 de octubre en Costa 21, uno de los espacios más concurridos para conciertos en vivo en la ciudad.

Con más de tres décadas de trayectoria musical, Cristian promete un repertorio cargado de nostalgia y pasión. Temas como 'Azul', 'Por amarte así' y 'Lloran las rosas' forman parte del setlist que sus seguidores podrán disfrutar en una velada que combina baladas icónicas con momentos de interacción íntima con el público.

Cristian Castro ya se encuentra en Perú

En plena cuenta regresiva para el esperado concierto de Cristian Castro en Perú, el intérprete fue visto en las afueras del hotel miraflorino donde se hospeda. En un video que circula ampliamente en redes sociales, se observa al cantante mexicano recibiendo con discreción la cámara, dedicando unas palabras y haciendo gestos de agradecimiento por la recepción.

Horas después, su club de fans Amor Total compartió imágenes desde las inmediaciones del lugar, en el que se reunieron para rendirle homenaje cantando sus éxitos más recordados. Mariela Sánchez, pareja del artista, también ofreció un saludo para agradecer el cariño y aseguró que Cristian saldría a su encuentro más adelante. "Me encanta este lugar, tiene muy buena energía", comentó con entusiasmo la novia argentina del hijo de Verónica Castro.

Cristian Castro llegó a Lima con su pareja. Foto: Facebook Amor Total FC

Cristian Castro envía mensaje a sus fans desde Perú

En medio de la emoción por su llegada a Perú, Cristian Castro dedicó un saludo especial a su club de fans, quienes compartieron un video del emotivo momento. "Gracias por su amor, su entrega, por estar a diario con mis canciones presentes, por ese amor de tanto tiempo. Muchísimas gracias por cada paso que doy, siempre están presentes fortaleciendo mi carrera, mis años en esta industria. Gracias por sus alas para volar junto a mí. Gracias por ser ángeles tan lindos que me van guiando en el camino y también con tanta paciencia que me esperan", expresó el cantante mexicano.

Al enterarse de que el fanclub peruano lleva 30 años activo y reúne a más de 100 miembros, Cristian no ocultó su sorpresa. En respuesta, manifestó su deseo de que el concierto del viernes 24 de octubre en Costa 21, parte de su gira 'Hits Tour 2025', se convierta en un recuerdo inolvidable. Además, prometió volver más seguido al país.