HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Entretenimiento

Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

Cristian Castro regresa a Perú después de tres años para un concierto en Lima. El hijo de Verónica Castro promete un espectáculo inolvidable, invitando a sus seguidores a no perderse este reencuentro lleno de nostalgia musical.

Cristian Castro regresa a Perú después de tres años para un concierto en Costa 21 el 24 de octubre, donde interpretará sus grandes éxitos de la música romántica. Fotos: Instagram/Cristian Castro
Cristian Castro regresa a Perú después de tres años para un concierto en Costa 21 el 24 de octubre, donde interpretará sus grandes éxitos de la música romántica. Fotos: Instagram/Cristian Castro | Fotos: Instagram/Cristian Castro

Después de tres años, el cantante mexicano Cristian Castro regresará a nuestro país para reencontrarse con sus miles de seguidores en un esperando concierto, programado para este viernes 24 de octubre. El ícono de la música romántica en español interpretará lo mejor de su repertorio en Costa 21. La venta de entradas siguen disponibles en Teleticket, solo en algunas zonas.

Entre los grandes éxitos con los que Cristian Castro enamorará a su fanaticada peruana están temas como ‘Lloran las rosas’, 'Yo quería', ‘Azul’, ‘El culpable soy yo’, ‘Lloviendo estrellas’, ‘Así era ella’, ‘Por amarte así’, ‘No me digas’, entre otros.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Doja Cat en Perú 2026: fecha del concierto, precios y cómo comprar entradas en Ticketmaster

lr.pe

Cristian Castro feliz de volver al Perú

Work Show, la productora que trae de regreso a Cristian Castro a Perú, compartió con un video del artista mexicano, donde invita a sus fans a no perderse del concierto que ofrecerá este 24/10 en Costa 21. Además, el hijo de Verónica Castro prometió un espectáculo de alto nivel.

“Mi querida Lima, Perú, te saluda Cristian Castro para invitarte al concierto que estaré realizando este viernes 24 de octubre en el Costa 21, un espectáculo inolvidable. Vamos a hacer todos los hits. Hace mucho que no estamos juntos en Lima. Te espero. No faltes”, se le escucha decir.

Aún quedan entradas para Cristian Castro en Lima

Las entradas para el concierto de Cristian Castro en Costa 21 están a la venta en Teleticket. Aún hay boletos para las zonas VIP, Tribuna Lateral Izquierda y Tribuna Lateral Derecho.

Precios:

  • VIP: S/324
  • Tribuna Lateral Izquierda: S/389
  • Tribuna Lateral Derecho: S/389

Cristian Castro es considerado un ícono de la música en español y uno de los grandes referentes de la balada romántica. Su carrera incluye más de 25 millones de discos vendidos, 45 temas que han alcanzado el Top Latin Songs de Billboard y múltiples discos de oro y platino.

Notas relacionadas
Cristian Castro en Perú 2025: precios, zonas, preventa y compra en Teleticket

Cristian Castro en Perú 2025: precios, zonas, preventa y compra en Teleticket

LEER MÁS
Cristian Castro regresa al Perú en 2025: fecha, lugar y precios de entradas para su romántico show

Cristian Castro regresa al Perú en 2025: fecha, lugar y precios de entradas para su romántico show

LEER MÁS
Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actriz cómica Cindy Marino denuncia al padre de su hija por agresión: "Estoy haciendo lo que corresponde como mujer"

Actriz cómica Cindy Marino denuncia al padre de su hija por agresión: "Estoy haciendo lo que corresponde como mujer"

LEER MÁS
Valeria Roggero sobrina de Farfán PIDE justicia tras denuncia contra 'Cri Cri': "Mi solidaridad con la víctima"

Valeria Roggero sobrina de Farfán PIDE justicia tras denuncia contra 'Cri Cri': "Mi solidaridad con la víctima"

LEER MÁS
Laura Pausini confirma concierto en Lima 2026: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

Laura Pausini confirma concierto en Lima 2026: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

LEER MÁS
Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

LEER MÁS
'Loco' Vargas presume con orgullo a su hija mayor tras importante logro académico: "Siempre a tu lado estaré"

'Loco' Vargas presume con orgullo a su hija mayor tras importante logro académico: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Entretenimiento

Magaly Medina critica a Gabriel Calvo y Jhovan Tomasevich por justificar ataque de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: "Patancitos del streamer"

Entradas Corazón Serrano concierto 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar en Ticketmaster boletos para 'Camino a un sueño' en Estadio San Marcos

Nayra Gutiérrez rendirá homenaje a Flor Pucarina, símbolo de la música andina, en Brisas del Titicaca

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025