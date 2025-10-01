Cristian Castro regresa a Perú después de tres años para un concierto en Costa 21 el 24 de octubre, donde interpretará sus grandes éxitos de la música romántica. Fotos: Instagram/Cristian Castro | Fotos: Instagram/Cristian Castro

Cristian Castro regresa a Perú después de tres años para un concierto en Costa 21 el 24 de octubre, donde interpretará sus grandes éxitos de la música romántica. Fotos: Instagram/Cristian Castro | Fotos: Instagram/Cristian Castro

Después de tres años, el cantante mexicano Cristian Castro regresará a nuestro país para reencontrarse con sus miles de seguidores en un esperando concierto, programado para este viernes 24 de octubre. El ícono de la música romántica en español interpretará lo mejor de su repertorio en Costa 21. La venta de entradas siguen disponibles en Teleticket, solo en algunas zonas.

Entre los grandes éxitos con los que Cristian Castro enamorará a su fanaticada peruana están temas como ‘Lloran las rosas’, 'Yo quería', ‘Azul’, ‘El culpable soy yo’, ‘Lloviendo estrellas’, ‘Así era ella’, ‘Por amarte así’, ‘No me digas’, entre otros.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Cristian Castro feliz de volver al Perú



Work Show, la productora que trae de regreso a Cristian Castro a Perú, compartió con un video del artista mexicano, donde invita a sus fans a no perderse del concierto que ofrecerá este 24/10 en Costa 21. Además, el hijo de Verónica Castro prometió un espectáculo de alto nivel.

“Mi querida Lima, Perú, te saluda Cristian Castro para invitarte al concierto que estaré realizando este viernes 24 de octubre en el Costa 21, un espectáculo inolvidable. Vamos a hacer todos los hits. Hace mucho que no estamos juntos en Lima. Te espero. No faltes”, se le escucha decir.

Aún quedan entradas para Cristian Castro en Lima



Las entradas para el concierto de Cristian Castro en Costa 21 están a la venta en Teleticket. Aún hay boletos para las zonas VIP, Tribuna Lateral Izquierda y Tribuna Lateral Derecho.

Precios:

VIP: S/324

Tribuna Lateral Izquierda: S/389

Tribuna Lateral Derecho: S/389



Cristian Castro es considerado un ícono de la música en español y uno de los grandes referentes de la balada romántica. Su carrera incluye más de 25 millones de discos vendidos, 45 temas que han alcanzado el Top Latin Songs de Billboard y múltiples discos de oro y platino.

