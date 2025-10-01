HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

Lima se convertirá en epicentro musical en octubre de 2025 con artistas como Linkin Park, Imagine Dragons, Super Junior y David Guetta. La ciudad albergará diversos géneros, desde rock hasta k-pop.

Recintos como el Estadio San Marcos y Costa 21 abren sus puertas para conciertos en Lima este octubre de 2025.
Recintos como el Estadio San Marcos y Costa 21 abren sus puertas para conciertos en Lima este octubre de 2025. | Foto: composición LR/AFP/SM/AP

Octubre será un mes de alto voltaje musical en Lima. La capital peruana recibirá a artistas de talla mundial como Linkin Park, Imagine Dragons, David Guetta, Super Junior, Cristian Castro, Il Volo, Myriam Hernández, Silvio Rodríguez, Jinyoung y Anuel AA, en una agenda que abarca desde el k-pop y el rock alternativo hasta la música romántica y electrónica. La variedad de géneros y públicos convierte a la ciudad en un epicentro cultural durante estas semanas.

Las entradas para estos espectáculos están disponibles en plataformas como Teleticket, Joinnus y Ticketmaster, con precios para todos los bolsillos, dependiendo del artista y la zona elegida. A continuación, el detalle completo de los conciertos más esperados, con fechas confirmadas, precios oficiales y enlaces para adquirir entradas de forma segura.

Imagine Dragons, Linkin Park y David Guetta: rock y electrónica en Lima

David Guetta, uno de los DJs más influyentes del mundo, ofrecerá un espectáculo el miércoles 8 de octubre en Costa 21, San Miguel. Los boletos están disponibles en Teleticket desde S/165. Se espera una noche de música electrónica con colaboraciones en vivo y efectos visuales de última generación.

Linkin Park marcará su esperado regreso con nueva formación también el martes 28 de octubre, mientras que Imagine Dragons debutará en Lima el domingo 19 de octubre como parte de su gira mundial 'Loom World Tour'. Ambos conciertos se realizarán en el Estadio San Marcos, con entradas disponibles desde S/207 en Ticketmaster.

Linkin Park se presenta en Lima el 8 de octubre. Foto: Warner Records

Linkin Park se presenta en Lima el 8 de octubre. Foto: Warner Records

Cristian Castro, Myriam Hernández, Il Volo y Silvio Rodríguez: baladas, trova y pop lírico

Il Volo, el trío italiano de pop lírico, se presentará en Lima el sábado 18 de octubre como parte de su gira latinoamericana, mientras que la cantante chilena de baladas Myriam Hernández regresará con su tour 'Tauro' los días miércoles 22 y jueves 23 del mismo mes. Ambos espectáculos tendrán lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas para Il Volo están disponibles en Ticketmaster desde S/240, y las de Myriam Hernández en Teleticket desde S/189.

Cristian Castro, otro ícono de la música romántica, se presentará el viernes 24 de octubre en Costa 21 como parte de su gira 'Hits Tour'. Por su parte, Silvio Rodríguez, referente de la trova cubana, ofrecerá un concierto especial en el mismo recinto el sábado 25. Las entradas para ambos espectáculos están disponibles en Teleticket, con precios que van desde S/39 para Rodríguez y desde S/389 para Castro.

Super Junior, Jinyoung y PH Harmony: el k-pop toma Lima

Super Junior regresa por cuarta vez al Perú, esta vez con un show que celebrará sus 20 años de trayectoria al ritmo de éxitos como 'Sorry, Sorry' y 'Black Suit'. El grupo, ícono del k-pop, se presentará el jueves 16 de octubre en el Estadio San Marcos. Las entradas están disponibles en Joinnus desde S/150.

Por su parte, Jinyoung, exintegrante de B1A4 y actor, ofrecerá un fanmeeting especial el domingo 12 de octubre en el Auditorio del Pentagonito. Las entradas están a la venta desde los S/200 en Ticketmaster. Además, PH Harmony, agrupación con cinco años en el pop coreano, debutará en Lima el miércoles 28 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Los boletos están disponibles en Joinnus desde S/249.

