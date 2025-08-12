El regreso del cantante genera gran expectativa entre sus seguidores, quienes podrán disfrutar de temas como 'Lloran las rosas', 'El culpable soy yo' y 'No me digas'. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

El regreso del cantante genera gran expectativa entre sus seguidores, quienes podrán disfrutar de temas como 'Lloran las rosas', 'El culpable soy yo' y 'No me digas'. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

El cantante mexicano Cristian Castro regresará a nuestro país después de tres años para reencontrarse con sus miles de seguidores. El ícono de la música romántica en español interpretará sus mejores éxitos el próximo 24 de octubre en Costa 21. La preventa de entradas estarán disponibles en Teleticket.

El público podrá disfrutar grandes éxitos como ‘Lloran las rosas’, 'Yo quería', ‘Azul’, ‘El culpable soy yo’, ‘Lloviendo estrellas’, ‘Así era ella’, ‘Por amarte así’, ‘No me digas’ y muchos más que forman parte de su amplio repertorio musical.

Cristian Castro vuelve al Perú después de tres años. Foto: difusión.

Cristian Castro vuelve a Lima después de tres años



Cristian Castro, quien dijo que “le gusta no hacer nada”, volverá a Lima después de tres años. Como se recuerda, su último concierto se llevó a cabo el 25 de agosto de 2022 en Plaza Arena del Jockey Club del Perú como parte de su gira ‘Hits tour & homenaje a Juan Gabriel y José José’.

Las expectativas por el posible retorno de Cristian Castro iniciaron semanas atrás, sin embargo, un anuncio de Masterlive en redes sociales aumentaron las ilusiones de sus fanáticos. “Señor mío, que sea Cristian Castro, por el amor de Dios”, “Cristian Castro en Lima, es momento de romper mi chanchito”, “¿De verdad Cristian Castro? Me mueroooo”, “Nooooo, mi sueño se va a cumplir. Cristian Castro, te amo, espero que sea él” y “Amooo... Cristian Castro, díganme que sí”; fueron algunos de los comentarios.

Entradas para el concierto de Cristian Castro

Las entradas para el espectáculo de Cristian Castro en Costa 21 están a la venta en Teleticket desde el viernes 15 de agosto. Habrá preventa exclusiva con tarjeta Interbank el 15 y 16 de agosto y/o agotar stock de entradas.

El hijo de Verónica Castro es considerado un ícono y uno de los grandes referentes de la balada romántica en español. Su carrera incluye más de 25 millones de discos vendidos, 45 temas que han alcanzado el Top Latin Songs de Billboard y múltiples discos de oro y platino.

