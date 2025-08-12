HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Cristian Castro, ícono de la música romántica, regresa al Perú para ofrecer un nostálgico concierto

¡Dejará de hacer nada! Cristian Castro regresa a Lima tras tres años para reunirse con sus seguidores. El ícono de la música romántica interpretará sus grandes éxitos en un esperado concierto.

El regreso del cantante genera gran expectativa entre sus seguidores, quienes podrán disfrutar de temas como 'Lloran las rosas', 'El culpable soy yo' y 'No me digas'. Foto: composición Jazmin Ceras-La República
El regreso del cantante genera gran expectativa entre sus seguidores, quienes podrán disfrutar de temas como 'Lloran las rosas', 'El culpable soy yo' y 'No me digas'. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

El cantante mexicano Cristian Castro regresará a nuestro país después de tres años para reencontrarse con sus miles de seguidores. El ícono de la música romántica en español interpretará sus mejores éxitos el próximo 24 de octubre en Costa 21. La preventa de entradas estarán disponibles en Teleticket.

El público podrá disfrutar grandes éxitos como ‘Lloran las rosas’, 'Yo quería', ‘Azul’, ‘El culpable soy yo’, ‘Lloviendo estrellas’, ‘Así era ella’, ‘Por amarte así’, ‘No me digas’ y muchos más que forman parte de su amplio repertorio musical.

Cristian Castro vuelve al Perú después de tres años. Foto: difusión.

Cristian Castro vuelve al Perú después de tres años. Foto: difusión.

Cristian Castro vuelve a Lima después de tres años

Cristian Castro, quien dijo que “le gusta no hacer nada”, volverá a Lima después de tres años. Como se recuerda, su último concierto se llevó a cabo el 25 de agosto de 2022 en Plaza Arena del Jockey Club del Perú como parte de su gira ‘Hits tour & homenaje a Juan Gabriel y José José’.

Las expectativas por el posible retorno de Cristian Castro iniciaron semanas atrás, sin embargo, un anuncio de Masterlive en redes sociales aumentaron las ilusiones de sus fanáticos. “Señor mío, que sea Cristian Castro, por el amor de Dios”, “Cristian Castro en Lima, es momento de romper mi chanchito”, “¿De verdad Cristian Castro? Me mueroooo”, “Nooooo, mi sueño se va a cumplir. Cristian Castro, te amo, espero que sea él” y “Amooo... Cristian Castro, díganme que sí”; fueron algunos de los comentarios.

Entradas para el concierto de Cristian Castro

Las entradas para el espectáculo de Cristian Castro en Costa 21 están a la venta en Teleticket desde el viernes 15 de agosto. Habrá preventa exclusiva con tarjeta Interbank el 15 y 16 de agosto y/o agotar stock de entradas.

El hijo de Verónica Castro es considerado un ícono y uno de los grandes referentes de la balada romántica en español. Su carrera incluye más de 25 millones de discos vendidos, 45 temas que han alcanzado el Top Latin Songs de Billboard y múltiples discos de oro y platino.

Notas relacionadas
Cristian Castro no se rinde para encontrar el amor de su vida y revela que una argentina es su nueva novia

Cristian Castro no se rinde para encontrar el amor de su vida y revela que una argentina es su nueva novia

LEER MÁS
Verónica Castro revela que su hijo Cristian Castro no se ha preocupado por su estado de salud

Verónica Castro revela que su hijo Cristian Castro no se ha preocupado por su estado de salud

LEER MÁS
¡En primera fila! Cristian Castro asiste a concierto de Luis Miguel y pone fin a 30 años de distanciamiento

¡En primera fila! Cristian Castro asiste a concierto de Luis Miguel y pone fin a 30 años de distanciamiento

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Prima' de Josimar lo desenmascara y expone la táctica que usó para que no descubran su infidelidad: "Me pidió el favor"

'Prima' de Josimar lo desenmascara y expone la táctica que usó para que no descubran su infidelidad: "Me pidió el favor"

LEER MÁS
Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

LEER MÁS
Difunden audios de Josimar criticando a María Fe Saldaña con fulminantes comentarios: "Viven con lujos por mí"

Difunden audios de Josimar criticando a María Fe Saldaña con fulminantes comentarios: "Viven con lujos por mí"

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

LEER MÁS
¿A qué se dedica Lourdes Sacín y cómo su polémica relación con Andy V afectó su carrera como periodista?

¿A qué se dedica Lourdes Sacín y cómo su polémica relación con Andy V afectó su carrera como periodista?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota