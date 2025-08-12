HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Espectáculos

Cristian Castro en Perú 2025: precios de entradas, zonas, horarios de preventa y cómo comprar en Teleticket

Todo listo para la preventa de Cristian Castro en Perú. Verifica a qué hora inicia, cuáles son los precios de las entradas por zonas y todo lo que necesitas saber para ver a este ícono de la música.

Cristian Castro se presenta en Perú el 24 de octubre de 2025.
Cristian Castro se presenta en Perú el 24 de octubre de 2025. | Foto: composición LR/Freepik/Instagram

Cristian Castro regresará a Perú este 2025 y los precios de sus entradas ya han sido confirmados. Tras el esperado anuncio de su concierto en Lima, se reveló cuánto costarán los boletos según el tipo de zona. Con esta información oficial, los fanáticos ya pueden estar listos para la preventa, que inicia este viernes 15 de agosto a través de Teleticket, en medio de las grandes expectativas por un nuevo espectáculo del destacado cantante mexicano en tierras peruanas.

El icónico artista e hijo de Verónica Castro traerá un espectáculo que no te puedes perder, donde interpretará sus mejores éxitos. Aunque aún no se ha anunciado su setlist, muchos esperan con ilusión poder escuchar sus himnos de la música romántica como 'Agua nueva', 'Es mejor así', 'Azul', 'Lloviendo estrellas', 'Por amarte así' y 'No podrás'.

PUEDES VER: Cristian Castro, ícono de la música romántica, regresa al Perú para ofrecer un nostálgico concierto

lr.pe

Cristian Castro en Perú: precios de entrada por zonas

Atención si eres fan de Cristian Castro. Work Shows, productora a cargo de su concierto, ha confirmado las zonas y los precios de las entradas, las cuales estarán disponibles a través de una preventa —exclusiva para clientes del banco Interbank con un 15% de descuento—, seguida de una venta regular. Los costos incluyen comisiones para la ticketera e impuestos establecidos por ley.

  • Platinum: S/.430 (preventa) y S/493 (regular)
  • VIP: S/.283 (preventa) y S/324 (regular)
  • Tribuna general: S/.165 (preventa) y 189 (regular).
Cristian Castro estará en Costa 21. Foto: Work Shows

Cristian Castro estará en Costa 21. Foto: Work Shows

¿Cuándo inicia la preventa de Cristian Castro en Perú 2025?

Separa tu agenda. La preventa de Cristian Castro en Perú 2025 iniciará a las 10.00 a. m. del viernes 15 de agosto y estará disponible hasta el sábado 16 de agosto o hasta agotar stock.

Recuerda que solo los clientes del banco Interbank podrán acceder a esta venta anticipada, la cual ofrece un 15% de descuento sobre el precio original de las entradas en cualquier zona.

PUEDES VER: Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

lr.pe

¿Cómo comprar entradas de Cristian Castro a través de Teleticket Perú?

Si quieres asistir al concierto de Cristian Castro, sigue estos pasos para conseguir tu entrada a través de Teleticket:

  1. Entra a teleticket.com.pe y busca el evento Cristian Castro
  2. Selecciona tu zona y número de entradas, revisa los precios (ya incluyen comisiones e impuestos)
  3. Inicia sesión o crea una cuenta, y realiza el pago con tu tarjeta (Interbank si estás en preventa)
  4. Guarda tus entradas digitales, que llegarán por correo o estarán disponibles en tu cuenta.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Cristian Castro en Perú?

El concierto de Cristian Castro en Perú se realizará el jueves 24 de octubre de 2025 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, Lima. El evento forma parte de su gira internacional y promete una noche cargada de nostalgia, a tres años de su última visita al país con su 'Hits tour & homenaje a Juan Gabriel y José José'.

