Espectáculos

Carlos Vílchez expone su dolor con sentido mensaje tras sufrir irreparable pérdida de su perrito: "Algún día nos encontraremos"

Carlos Vílchez comparte su dolor en redes sociales tras la pérdida de su queridísimo perrito Silver. Con una tierna foto y un conmovedor mensaje decidió despedirlo. "Algún día nos encontraremos".

Carlos Vílchez expone su dolor con sentido mensaje tras sufrir pérdida de su perrito: "Eres un angelito".
Carlos Vílchez expone su dolor con sentido mensaje tras sufrir pérdida de su perrito: "Eres un angelito". | Foto: Composición LR/Carlos Vílchez.

Carlos Vílchez expresó su dolor a través de una publicación en Facebook anunciando la pérdida de su perrito Silver. Con una tierna foto junto a su fiel amigo, Vílchez lo despidió. "El dolor que tengo en mi corazón en estos momentos es muy fuerte, solo me deja tranquilo saber que te fuiste sin ningún dolor", publicó.

Asimismo, reflexionó sobre la pérdida de quienes tienen mascotas, diciendo que nunca se está preparado para verlos partir. "Todos los que amamos a nuestras mascotas… sabemos que en algún momento se van a ir… Pero jamás estaremos preparados para ese horrible día".

Carlos Vílchez anuncia la pérdida de su perrito y envía sentido mensaje

El perrito Silver, fiel compañero de Carlos Vílchez, fue durante años una presencia constante en su vida. Por eso, la noticia de su partida ha conmovido profundamente al querido cómico, quien no ha podido ocultar su tristeza ante tan dolorosa pérdida.

"También sé que algún día nos encontraremos en algún lugar… ya eres un angelito perruno más … Nunca olvides que jamás dejaremos de amarte… en esta vida o en la que exista… te amo rey de mi vida…", escribió Vílchez.

En su cuenta de Instagram también posteó un video, donde artistas le dieron su pesar. Brenda Carvalho escribió un mensaje por el triste momento que atraviesa Carlos Vílchez. "Ohhhh mi Carlitos lo siento tanto, un beso y abrazo fuerte para la familia".

