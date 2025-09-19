HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

María Pía Copello revela fecha de su salida de 'Mande quien mande' y confirma que tendrá nuevo programa

La conductora María Pía Copello confirmó que no dejará 'Mande quien mande', aunque su permanencia tiene fecha límite debido a un nuevo proyecto.

María Pía Copello se pronuncia sobre su futuro en 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/difusión/América TV

María Pía Copello sorprendió a los televidentes al aclarar en vivo los rumores sobre su salida de 'Mande quien mande' (MQM). El pasado 19 de septiembre, en la parte final del programa, la conductora confirmó que efectivamente tenía planes de dejar el espacio para apostar por un nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, explicó que las circunstancias cambiaron en cuestión de horas y que, tras conversar con el equipo de producción, continuará al frente del magazine de América Televisión junto con La Carlota y Mario Hart hasta diciembre de 2025.

“Todo eso es verdad, pero la televisión y las cosas a veces cambian. Y nos ha sorprendido a Marco, a Rosana, a mí, que somos creo que los únicos que sabemos que las cosas no se van a dar como nos dijeron que se iban a dar. Entonces esto qué quiere decir, que hoy yo no abandono el programa”, aseguró la conductora.

Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

María Pía Copello explica por qué decidió continuar en la conducción de 'MQM'

Durante su mensaje, María Pía Copello reconoció que la decisión no fue sencilla, pues el proyecto que tenía en mente representaba un nuevo reto en su carrera. Según contó, el programa iba a emitirse una vez a la semana, lo que le permitía equilibrar su vida personal con los viajes que tenía planeados en los próximos meses. Sin embargo, tras una serie de conversaciones internas, la propuesta quedó en pausa y su lanzamiento fue postergado para una nueva fecha aún por definir.

“El lunes seguiré yo a cargo de 'Mande quien mande' con mis compañeros, Mario y Carlota, y la verdad les digo, han sido noches de no poder dormir. Creo que tres o cuatro horas porque amo el programa, pero los retos nuevos también siempre me suenan interesantes y decidí aceptarlo. Era un programa, además, una vez a la semana y dije: me va a permitir poder viajar porque se han juntado muchas cosas en estos meses”, detalló.

Robotín confesó el secreto de cómo obtuvo su visa para trabajar en Estados Unidos por tres años: 'Apostó por mí'

A pesar de la pausa, María Pía dejó claro que su nuevo proyecto no ha sido descartado, sino que tendrá una nueva fecha de lanzamiento. “Esto se va a dar, pero tiene nueva fecha, que no es pronto, pero que simplemente me quedo con ustedes hasta diciembre y quién sabe qué pueda pasar el próximo año”, añadió.

