La convocatoria a la gran marcha nacional del 15 de octubre surgió como una respuesta ciudadana al atentado contra el grupo Agua Marina y al incremento de extorsiones en el Perú. Figuras públicas como María Pía Copello, Carlos Vílchez y Mario Hart anunciaron su participación desde el programa 'Mande quien mande'. El respaldo fue público y reiterado, incluso en redes sociales, donde Pía compartió un video explicando su preocupación ante la situación del país.

En ese contexto, el escenario político cambió de forma abrupta con la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí el 10 de octubre. Al día siguiente, la conductora de América TV dejó entrever un cambio de postura, señalando: "Hay otros motivos que se van sumando a la marcha que desvirtúan el objetivo inicial". El mensaje generó dudas sobre su asistencia, que finalmente fueron despejadas en vivo.

María Pía confirma que ya no asistirá a la marcha del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

Al iniciar 'Mande quien mande' el lunes 13 de octubre, María Pía pidió un minuto para dirigirse al público. La conductora recordó que su llamado a participar en la marcha fue hecho para exigir medidas al Gobierno medidas concretas para "vivir en paz", motivada por el atentado contra Agua Marina y la ola de extorsiones que afecta al país.

Sin embargo, tras la vacancia de Boluarte y la juramentación de José Jerí, la marcha comenzó a tomar otro rumbo, según comentó. "Hoy creo que la situación es otra: se han sumado muchísimas otras personas, otros motivos por los cuales la gente quiere asistir. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo", manifestó. En esa línea, la conductora confirmó en vivo que ya no participará del movimiento. Lo mismo hicieron sus compañeros Carlos Vílchez y Mario Hart.

Mario Hart y Carlos Vílchez respaldan a María Pía

La popular influencer fue clara: "Así como nosotros anunciamos aquí que asistiríamos a la marcha en este medio de comunicación, creo que también tenemos que ser valientes en anunciar cuando sentimos que las cosas se distorsionan, tienen otro matiz, y la verdad no estamos de acuerdo". Pía reiteró que el único motivo por el cual quisieron unirse fue "para alzar la voz contra la delincuencia después del incidente contra el grupo Agua Marina".

Mario Hart secundó la decisión en vivo. "Eso fue algo que respaldamos tanto Carlos como yo. Nos sumamos a la marcha por ese motivo: por exigir que se haga un pare a la delincuencia, que tengamos de una vez respuestas efectivas de la Policía", explicó. Al igual que Pía, consideró que el objetivo inicial del movimiento se había desvirtuado. "Creo que tiene otro contexto, está totalmente politizada". Carlos Vílchez agregó: "Lo más fácil para poder decir: tiene otro color, totalmente".

María Pía invoca a la paz y hace llamado a presidente José Jerí

María Pía insistió en que todos tienen derecho a manifestarse, pero también a retirarse cuando no están de acuerdo. "Estamos en nuestro derecho de alzar la voz y decir cuando algo nos parece correcto o cuando nos queremos sumar o cuando no", afirmó. Más adelante, hizo un llamado a que los ciudadanos mantuvieran la calma: "Yo lo único que invoco es a la unión, la paz, a estar atentos, a mirar qué pasa y a cumplir la ley", dijo en vivo.

Antes de cerrar 'MQM', la también actriz no dudó en enviar un mensaje al nuevo presidente. "Le aconsejaría que sí se manifieste, pueda conversar con la población y aclarar todas las dudas que están alrededor de él", sugirió. Vílchez añadió que, si se convoca otra marcha con el objetivo claro de enfrentar la delincuencia, ellos estarían presentes.