Espectáculos

Laura Huarcayo volvería a la TV tras 10 años de ausencia para reemplazar a María Pía Copello en 'Mande quien mande', según Kurt Villavicencio

¿Junto a La Carlota otra vez? 'Metiche' aseguró que Laura Huarcayo fue elegida como reemplazo de María Pía en 'Mande quien mande' y que ya hay fecha para su regreso a la TV después de 10 años de ausencia.

Según Kurt Villavicencio, Laura Huarcayo, quien se uniría a 'Mande quien mande', nunca debió irse de la televisión. Foto: composición LR/América TV
Según Kurt Villavicencio, Laura Huarcayo, quien se uniría a 'Mande quien mande', nunca debió irse de la televisión. Foto: composición LR/América TV

Laura Huarcayo estaría regresando a la televisión en reemplazo de María Pía Copello en 'Mande quien mande'. De acuerdo con Kurt Villavicencio, el popular 'Metiche', Laura sería la elegida para asumir la conducción del programa tras la rumoreada salida de María Pía, quien ha estado al frente del espacio de América TV desde 2023 junto a La Carlota y Mario Hart. "Ya está confirmado y lo tengo que decir, ojalá no me vaya a equivocar: es Laura Huarcayo quien desde este lunes conducirá 'Mande quien mande'", declaró en 'Todo se filtra'.

Aunque América Televisión no ha emitido un comunicado oficial, Villavicencio insistió en que su fuente es confiable. "Ustedes saben que yo no soy de soltar las cosas sin base. No tengo una prueba en la mano, pero es información de primera mano", afirmó. De confirmarse lo anunciado por 'Metiche', Huarcayo marcaría su retorno a la pantalla chica tras una década de ausencia.

Rebeca Escribens comete infidencia y revela el verdadero futuro de María Pía Copello en la televisión: "Tengo información de primera mano"

Kurt Villavicencio sobre el regreso de Laura Huarcayo

Kurt Villavicencio no solo reveló el nombre de quién sería la nueva conductora de 'MQM' desde el lunes 22 de septiembre, sino que defendió con entusiasmo su elección. "Cuando arrancó María Pía en 'Mande quien mande' en febrero de 2023, yo dije que quien merecía ese cargo era Laura Huarcayo", recordó. Para él, la presentadora nunca debió alejarse de la TV nacional. "Si me das a elegir entre Laura Huarcayo, Tula, Johanna, Rebeca, Jazmín o Natalie, para mí, Laura Huarcayo nunca debió salir de la televisión peruana", agregó.

El conductor mencionó que se barajaron varios nombres como posibles reemplazos: Tula Rodríguez, Maricarmen Marín, Rebeca Escribens, Natalie Vértiz y Johanna San Miguel. Incluso se bromeó con Brenda Carvalho en el set. Sin embargo, Villavicencio fue enfático: "No es que de repente Laura Huarcayo; es Laura Huarcayo". Su regreso también marcaría un reencuentro con Carlos Vílchez, también conocido por su personaje de La Carlota, con quien compartió pantalla en 'Bienvenida la tarde'. "Ya si me traen al niño Alfredito, aunque él está en 'JB', pero todo puede suceder", agregó.

María Pía Copello hace triste confesión en medio de rumores de su pronta salida de 'Mande quien mande': "Esta semana es difícil"

Laura, al igual que María Pía, es una figura muy querida por el público. Su estilo cercano y espontáneo la convirtió en una de las conductoras más recordadas de la televisión nacional. Programas como 'Lima limón' y 'Bienvenida la tarde' consolidaron su presencia en el mediodía, bajo el sello de ProTV.

El nuevo equipo detrás del nuevo programa de María Pía Copello en América TV: ¿estará 'Giselo'?

Según el periodista John Cano, Peter Fajardo, reconocido por su trabajo en 'Esto es guerra', 'Habacilar' y 'Reina de corazones', asumiría la producción del nuevo programa sabatino que conducirá María Pía Copello. El nuevo espacio ocuparía el horario estelar de los sábados por la noche, justo después de 'El reventonazo de la Chola', franja que durante 17 años perteneció a Gisela Valcárcel.

Además, según 'Metiche', María Pía tendría como coconductor a Edson Dávila 'Giselo', quien actualmente se encuentra al frente de 'América hoy' al lado de Ethel Pozo, hija de Gisela, Valeria Piazza y Janet Barboza.

