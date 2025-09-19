HOYSuscripcion LR Focus

Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Samahara Lobatón expone a Youna y revela la insólita cifra de dinero que debe como padre: “No tenía 80 soles”

“No tenía 80 soles”, Samahara Lobatón se hartó de Youna, padre de su hija, y mostró la lista completa de lo que le debe por la manutención de su pequeña, ahora que ella comenzó la escuela en Estados Unidos. 

Samahara Lobatón y Youna mantuvieron una relación amorosa de cinco años. Foto: Composición LR/Instagram.
Samahara Lobatón y Youna mantuvieron una relación amorosa de cinco años. Foto: Composición LR/Instagram.

El enfrentamiento entre Samahara Lobatón y el padre de su hija, Youna, parece no tener fin. Ahora que la pequeña tuvo su primer día de clases en Estados Unidos, el barbero expresó su molestia públicamente y arremetió contra la madre, revelando que no sabía nada y que recién se enteraba por el Instagram de su expareja.

En respuesta, la influencer expuso en redes sociales la lista completa de lo que él le adeuda como padre, a pesar de que Youna aseguraba estar al día económicamente con su pequeña. Incluso, la hija de Melissa Klug afirmó que su exnovio no contaba ni con 80 soles para pagar un taller deportivo. “Hace menos de dos meses, le negó un taller de fútbol porque no tenía plata, no tenía 80 soles”, escribió Samahara en sus historias.

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

¿A cuánto asciende la deuda que Samahara asegura que Youna tiene como padre?

Según Samahara Lobatón, ella no le comunicó a Youna, quien radica en EE. UU., sobre el ingreso de su hija al colegio en ese país, ya que él no habría aportado dinero para ello. Además, la influencer mostró la deuda que el barbero mantiene como padre.

“Debe 25 mil soles de devengados, debe un mes de pensión. Mi hija está allá (USA) porque yo lo decidí. Acaba de entrar al colegio, donde él no ha aportado ni un sol para la cuota de ingreso”, compartió la joven de 23 años, quien afirmó que su pequeña estudia en una de las escuelas más ‘nice’ del país.

Youna revela que recibió amenazas de Samahara Lobatón por su hija tras disputa legal: "Querías mandar a la policía en Orlando"

Youna aclara que no le debe ninguna pensión a su hija con Samahara

Ahora que su hija estudiará en Estados Unidos, Youna expresó su deseo de poder verla con más frecuencia, ya que la distancia entre ambos será menor. A través de sus redes sociales, el barbero afirmó que no debe ninguna pensión y desmintió lo dicho por Samahara Lobatón.

“Desde el día que Xiana nació, hasta la fecha, no le falta ninguna pensión, pero bueno, es lo que se tiene que vivir por un solo ‘quiero ver a mi hija ahora que estamos cerca’”, compartió en Instagram.

