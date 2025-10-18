'Habla Good' critica a Alejandra Baigorria por comentarios sobre marchas: "Estamos en todo el derecho"

José Luis Rodríguez, conocido en redes sociales como ‘Pelao’ del canal ‘Todo Good’, tuvo una dura crítica contra la exchica reality Alejandra Baigorria. Como se recuerda, la influencer tuvo una reacción negativa hacia la marcha contra el gobierno de José Jerí desarrollada el último 15 de octubre. De esta forma, el youtuber no dudó en recordarle a la empresaria que la ciudadanía está en la posibilidad de reclamar un mejor panorama político.

'Pelao' de 'Todo Good' critica duramente a Alejandra Baigorria por su reacción ante la marcha contra el gobierno

Durante la reciente emisión del podcast 'Habla Good', el conductor José Luis Rodríguez, ‘Pelao’, se refirió a algunos artistas e influencers, como Alejandra Baigorria, que se mostraron en contra la marcha del 15 de octubre. El youtuber enfatizó que muchas veces los políticos no cumplen lo que prometen durante sus campañas y la ciudadanía está en todas sus posibilidades de reclamar. Cabe resaltar, que la empresaria calificó la movilización como 'vandálica' y a los protestantes como 'delincuentes terroristas'.

"Estamos en todo el derecho de salir, a reclamar y todo el derecho en aceptar de que sí nos c* (los políticos). Es como la gente que sigue diciendo 'Asume tu voto'", resaltó el youtuber.

Tras ello, el conductor José Luis Rodríguez se enteró de que la influencer Alejandra Baigorria eliminó ese mensaje de sus historias en Instagram y le aconsejó que mejor evite pronunciarse si no le interesa. Detalló que no es recomendable generar divisionismo, cuando el objetivo es uno solo. "Si no saben, mejor no opinen. No fuerces la h*, por favor. Me parece terrible, yo creo que del único lado que uno puede estar en estas situaciones es del lado del pueblo, de la gente", insistió.

Por su parte, Antonio Crespo, Furrey, reaccionó con sorpresa e indignación al mensaje de la exchica reality. La opinión de Alejandra Baigorria sobre las protestas sigue generando reacciones divididas en redes sociales.