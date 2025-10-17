HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
Carlita muestra el insólito anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana: "Es un Snoppy"

El creador de contenido reveló mediante una videollamada con el podcast Todo Good los detalles del viaje y la sorpresa para su novia, quien mostró con alegría el anillo.

Carlita muestra el anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana
Carlita muestra el anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana | Foto: Habla Good.

El creador de contenido Curwen protagonizó un emotivo momento al sorprender a su pareja, Carla Campos-Salazar, con una romántica pedida de mano en Punta Cana, República Dominicana. Durante la transmisión del programa Todo Good, el influencer generó sorpresa entre los seguidores al revelar en videollamada la noticia y tras relatar que la diseñadora gráfica no sabía que viajaría al Caribe, lo que hizo aún más especial el momento en el que él le pidió matrimonio, sellando así una de las relaciones más populares del entorno digital peruano.

Curwen confirma boda con Carla Campos-Salazar

Este viernes 17 de octubre, Curwen se conectó con el podcast Todo Good a través de una videollamada desde Punta Cana. Además de revelar detalles sobre los problemas que tuvo para viajar a la ciudad de República Dominicana, señaló que se casará con su pareja Carla Campos-Salazar, la hermana mayor de la actriz Adriana Campos-Salazar –integrante de ‘Al Fondo hay Sitio’ –.

Cuando el streamer peruano se encontraba discutiendo con sus colegas de programa cómo sería su despedida de soltero, su enamorada apareció para enseñar el anillo con el que el creador de contenido le pidió la mano. “Mira, es un Snoppy”, dijo sonriente la novia, mientras Curwen, a su lado, lo confirmó entre risas.       

Al cierre de la entrevista, el conductor Pelao Good les dedicó un mensaje cargado de humor y afecto: “Felicidades, los queremos mucho. Pásenla bonito. Carla, emborráchalo, hazle algo hoy, que salga de su caparazón”, expresó, desatando risas del público y coronando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Asimismo, Curwen agradeció al también streamer Tonino por ayudarle a conseguir el anillo. “Al margen de las bromas, te estimo mucho”, refirió.

Usuarios reaccionan a la pedida de mano de Curwen

Muchos usuarios en las redes sociales, así como seguidores de Habla Good y Curwen, dejaron sus reacciones ante la noticia de la pedida de mano a Carla Campos-Salazar. Entre los comentarios más resaltantes figuran los siguientes: “Trabajó duro y ahora a sus 35 se puede dar sus gustos y tiempos”. “Yo siento que Curven era mi alma gemela, solo que nunca me conoció”. “Lo sufre Tonino”.

