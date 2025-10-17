Melania Urbina y su hija, Lucía Pérez Garland, protagonizaron una emotiva despedida en el aeropuerto Jorge Chávez, ya que la joven de 21 años se mudará al extranjero por tema de estudios. La actriz, recordada por su papel de ‘Monsefuana’ en ‘Al fondo hay sitio’ y su participación en múltiples producciones del cine peruano, compartió las imágenes y un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde despidió a su heredera utilizando un popular trend de Tiktok.

“Decir adiós es muy difícil”, comenzó escribiendo Urbina, de 48 años, quien recibió el cariño y apoyo de sus seguidores, muchos de los cuales destacaron que este debe ser uno de los momentos más duros que puede vivir una madre.

Melania Urbina rompe en llanto y dedica sensible mensaje a su hija que se fue del país

“Decir adiós es muy difícil, pero como dice mi amado Cerati, poder decir adiós es crecer. Sé que las dos creceremos y nuestro vínculo también. ¡Vive, disfruta, prueba, cuestiona, sé libre, sé feliz mi amor! ¡Estoy tan agradecida de que seas mi hija! Somos afortunadas de poder vivir esta experiencia. La distancia es solo física”, dedicó Melania Urbina junto al video de su despedida con Lucía Pérez Garland.

En las imágenes se observa a la actriz de cine, teatro y televisión junto a su hija en el aeropuerto. En un momento, Melania le propone a Lucía ir a comer un ceviche. Sin embargo, la joven le aclara que ya no estará más en el país. Al darse cuenta de ello, ambas empiezan a llorar y se dan un conmovedor abrazo. Finalmente, se ve a la estudiante dirigirse a la sala de embarque mientras su madre se queda observándola con lágrimas en los ojos.

¿Qué estudiará la hija de Melania Urbina en el extranjero?

La misma Melania Urbina confesó que ve en su hija Lucía, fruto de su matrimonio con el director de cine Frank Pérez Garland, un gran talento para la actuación. Sin embargo, la exintegrante de ‘AFHS’ aseguró que su hija no desea seguir esos pasos y reveló cuál es la carrera que la apasiona.

“Siento que tiene el talento y que, si es que ella quiere, podría estudiarlo (actuación) y explorarlo. Pero su interés está más detrás de cámaras. Ella estudió cine, terminó la carrera y va a especializarse en guion”, reveló la actriz en una entrevista pasada con La República.