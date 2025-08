Melania Urbina sorprende en el videoclip de su sobrino Pau The Kid junto a su hija Lucía Pérez Garland. Foto: ComposiciónLR/Difusión | difusión

La actriz peruana Melania Urbina no pudo ocultar su emoción tras protagonizar un proyecto muy especial: actuar junto a su hija, Lucía Pérez Garland, en el videoclip ‘Por la ciudad’, tema de su sobrino, el cantante Pau The Kid. En esta producción audiovisual, madre e hija interpretan la historia de una madre que, absorbida por su trabajo como actriz, no es del todo consciente de las necesidades de su hija.

En conversación con La República, la recordada estrella de televisión y cine contó cómo vivió la experiencia de trabajar en familia. “Ha sido lindo. En realidad, fue muy fácil grabar, con un equipo de chicos muy talentosos y con mucho entusiasmo, así que todo fluyó súper bien. Me encanta ver a mi hija en pantalla, tiene esa naturalidad tan linda”, confesó.

Melania Urbina comparte su experiencia al actuar con su hija en el videoclip de su sobrino Pau The Kid

Melania Urbina destacó lo especial que fue compartir escena con su hija de 21 años, Lucía Pérez Garland, en el videoclip ‘Por la ciudad’ de su sobrino, Paulo Gargurevich Urbina, conocido artísticamente como Pau The Kid. La trama cuenta la historia de una adolescente que intenta reconectar con su madre, una actriz famosa, invitándola a un concierto, un gesto que culmina en un emotivo reencuentro.

Aunque no es la primera vez que la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' participa en un video musical, Melania confesó que este proyecto tuvo un significado distinto por el lazo familiar con el joven artista. “Yo soy muy fanática de la música de Paulo desde hace mucho tiempo y, si no me equivoco, fui yo quien le dijo: ‘Oye, Paulo, méteme en algún video’, hace años. De ahí salió la idea de que también aparezca Lucía, y al final participamos con mucha alegría”, relató.

Además, al ser consultada sobre el parecido físico entre ella y su hija, Urbina comentó que, para ella, Lucía tiene su propia identidad, aunque no ocultó su orgullo. “Todo el mundo me dice eso (el parecido). Yo la veo a ella misma. Así que bueno, yo estoy orgullosísima”, afirmó.

Melania Urbina revela la sorprendente carrera de su hija y su posible incursión en la actuación

Pese a que en el videoclip ‘Por la ciudad’ demuestra desenvoltura frente a cámaras, Lucía Pérez Garland no planea seguir la carrera actoral, al menos por el momento. Su madre Melania Urbina explicó que la joven de 21 años tiene otros intereses dentro del mundo audiovisual. “Siento que tiene el talento y que, si es que ella quiere, podría estudiarlo y explorarlo. Pero su interés está más detrás de cámaras. Ella estudió cine, terminó la carrera y va a especializarse en guión”, comentó la reconocida actriz.

Actualmente, Lucía desarrolla un proyecto junto a sus compañeros de estudios con la ilusión de hacer cine y aportar desde atrás de las cámaras. Sin embargo, Melania no descarta que en el futuro pueda dar el salto a la actuación. “Aunque yo creo que si quisiera, también podría estar delante. Depende de ella, y yo respeto lo que quiera”, afirmó.